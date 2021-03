Il CIR riparte dal Ciocco, tutti a caccia di Crugnola al debutto con la Hyundai i20 R5. Basso e Andreucci i più agguerriti

La sessantesima primavera della massima serie tricolore porta con sé tanta voglia di ripartire. Con Un CIR che ritrova il via dalle certezze di sempre, come il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, ad opera di Organization Sport Events, chiamato di nuovo a lanciare la corsa scudetto con la sua 44^ edizione. Si partirà venerdì 12 e sabato 13 marzo, sempre dalla Tenuta nei pressi di Barga, provincia di Lucca, verso un cammino lungo otto tappe, su e giù per l’Italia, tra asfalto e terra.

La gara può contare in totale 164 equipaggi iscritti al rally, 44 di questi su vetture di classe R5. Numeri rafforzati dalla presenza della Coppa Rally di Zona ACI Sport che raccoglie 67 equipaggi iscritti alla gara toscana, prima delle sei in calendario, che inaugura la 6^ Zona. Primo semaforo atteso venerdì 12 marzo alle 16.30, con il primo assaggio di rally nella nuova Power Stage, prova televisiva “Il Ciocco” che assegnerà i primi punti di Campionato, in diretta su RAI, poi nella giornata di sabato 13, con le tre prove speciali “Massa-Sassorosso”, “Careggine” e “Molazzana” ripetute su tre giri complessivi per il CIR. La tabella di marcia del Ciocco presenta quindi 302,51 chilometri totali, 93,42 km di prove speciali. L’arrivo è atteso dalle 18.00.

Ruba l’occhio nel mazzo dei big Thierry Neuville, pilota belga ufficiale Hyundai Motorsport e attuale secondo nel Mondiale Rally, di nuovo sulle strade italiane da outsider per macinare chilometri in preparazione dei prossimi appuntamenti iridati nel FIA WRC. Sarà a bordo di Hyundai i20 R5 con il nuovo navigatore Martjin Wydaeghe. A fianco al suo rispunta anche il nome del campione dei campioni italiani, il garfagnino Paolo Andreucci con i suoi 11 titoli CIR in bacheca, immancabile al Ciocco, stavolta con Francesco Pinelli su Skoda Fabia R5. Entrambi in questa occasione non potranno acquisire punti ai fini della classifica del CIR. Tanti invece i big che potranno ambire ai vertici del Campionato Italiano Rally 2021. A partire da Andrea Crugnola e Pietro Ometto, campioni italiani in carica che potranno sfoggiare il tricolore sulla livrea, al debutto con la i20 R5 di Hyundai Rally Team Italia. Si rinnoverà il duello con Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, che ritorneranno al volante di Skoda Fabia R5, stavolta della CR Motorsport. Scorrendo l’elenco piloti sembra di riavvolgere il nastro e tornare a due stagioni prima, dato che a ripartire a caccia del CIR ci sarà anche Craig Breen. L’irlandese, altro driver ufficiale Hyundai nel Mondiale, affiancato da Paul Nagle, sarà su i20 R5. La flotta di R5 si arricchisce poi con giovani talenti e rallisti di successo. Il campione CIR Asfalto uscente Stefano Albertini, ad esempio, conferma il pacchetto vincente di un anno fa, quando partì proprio dal Ciocco con la vettura boema e Danilo Fappani alla destra.

Alla lista dei titolati si aggiungono i “ragazzi d’oro” di ACI Team Italia. Dai Campioni Junior uscenti Andrea Mazzocchi e Silvia Gallotti su Fabia, ai loro predecessori Marco Pollara (2019) con Daniele Mangiarotti e Damiano De Tommaso (2018) con Massimo Bizzocchi, entrambi su Citroen C3, al Campione Due Ruote Motrici 2019 Tommaso Ciuffi, sempre con Nicolò Gonella su altra R5 ceca. “Ritorno al futuro” per Fabio Andolfi, che aprirà il suo nuovo capitolo nella massima serie italiana, la prima dopo le sei stagioni nel Mondiale e salirà di nuovo su Fabia R5, stavolta in coppia con Stefano Savoia. Completano il gruppo della Nazionale Luca Bottarelli con Walter Pasini su Ford Fiesta e Alessio Profeta con Sergio Raccuia su Fabia, mentre si prepara alla sua stagione nel CIR Terra Rachele Somaschini, qui da outsider con Giulia Zanchetta su C3 R5.

Candidati all’Assoluto, con particolare attenzione al CIR Asfalto, altri nomi di spicco come quello di Marco Signor, secondo tra gli asfaltisti nel 2020, che ci proverà di nuovo con Francesco Pezzoli su Volkswagen Polo R5. Stessa vettura di Rudy Michelini, habitué al Ciocco dove vorrà rifarsi rispetto alla passata stagione, sempre con Michele Perna. Rinnovano la presenza anche Giacomo Scattolon con Giovanni Bernacchini, altro pilota proveniente dalla “cantera” della Federazione, al debutto su Polo e Antonio Rusce con Sauro Farnocchia su Fabia.

Nuovo inizio anche per il Campionato Italiano Due Ruote Motrici, che vedrà come sempre molti giovani al via. Attenzione particolare per Andrea e Giuseppe Nucita, decisamente tra i favoriti della categoria, che dovranno vedersela con gli emergenti Christopher Lucchesi, Mattia Vita, Mirco Straffi e Nicola Cazzaro, tutti su Peugeot 208 Rally4.

Calendario CAMPIONATO ITALIANO RALLY SPARCO 2021: RALLY DEL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO | 12-13 marzo; RALLYE SANREMO |10-11 aprile; RALLY TARGA FLORIO | 8-9 maggio; SAN MARINO RALLY - coeff. 1,5 | 26-27 giugno; RALLY DI ROMA CAPITALE - coeff. 1,5 | 24-26 luglio; RALLY 1000 MIGLIA | 4-5 settembre; RALLY 2VALLI | 9-10 ottobre; LIBURNA TERRA - coeff. 1,5 | 6-7 novembre