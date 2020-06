Il Mini Challenge riparte dal Mugello il 18 e 19 luglio. Anche con una Academy per gli under 25

MILANO – Cinque fine settimana, dieci gare e una nuova formula riservata ai giovani, la Challenge Academy. Mini rilancia il proprio campionato monomarca concentrato fra luglio e ottobre: il primo appuntamento è in calendario il 18 e 19 luglio al Mugello e l'ultimo, secondo tradizione, a Monza, il 17 e 18 ottobre. Le prime gare si svolgeranno sicuramente senza pubblico, ma nel corso della stagione la situazione potrebbe cambiare. Gli appassionati potranno comunque seguire le competizioni in diretta sul canale Facebook del costruttore del gruppo Bmw.

Per Mini si tratta di una stagione simbolicamente importante, visto che all'inizio dell'anno Carlos Sainz aveva portato al trionfo la John Cooper Works a due ruote motrici in variante buggy nella prima Dakar araba. Con il supporto della Promodrive Automotive, il costruttore mette a disposizione due varianti della Mini Jwc a tre porte. Entrambi i modelli montano il 2.0 litri biturbo, che per il Challenge Pro arriva a 265 cavalli con cambio sequenziale a sei marce, mentre per il Challenge Lite si ferma a 231 (trasmissioni manuale, sempre a sei rapporti).

La dotazione omologata è per il racing e include sia il pacchetto sicurezza sia quello aerodinamico. Nel corso di ogni fine settimana sono previste due sessioni di test e prove libere per un totale di 50 minuti, le qualifiche (mezz'ora) e due gare da 25 minuti più un giro. Il montepremi è interessante: fino a 800 euro per ciascuna vittoria, fino a 6.000 per il successo complessivo e fino a 3.000 per la scuderia prima classificata. Il secondo appuntamento è n calendario a Misano (1 e 2 agosto), il terzo a Imola (29 e 30 agosto), il quarto a Vallelunga (19 e 20 settembre).

La Mini Challenge Academy costituisce la grande novità della stagione. Si tratta di una sorta di competizione parallela inserite nel circuito Lite, ma riservata ai piloti under 25. I giovani verranno seguiti da piloti esperti della Promodrive non solo durante i fine settimana di gara. Il progetto, che punta a valorizzare i talenti emergenti, è sostento dai centri Mini di Milano e Roma, che assorbono una parte dei costi di partecipazione.

Il costruttore ha lanciato anche una novità di prodotto, la Mini Jwc Challege Edition. Si tratta di una serie limitata di 35 esemplari numerata da 1 a 37 (mancano il 13 ed il 17) più la 00 che resta al gruppo Bmw. È una tre porte con richiami alla tradizione ed ispirata al motorsport che esibisce faretti addizionali a Led all'anteriore ed il logo Challenge Edition sul tetto. È offerta in livrea rosso Chili con tetto e specchi bianchi. Il prezzo è di 43.900 euro. Mini sottolinea che, in virtù delle dotazioni aggiuntive, il vantaggio cliente è di 4.390 euro.