Il presidente FIA Ben Sulayem ha scaricato Masi, ritenuto colpevole dei fatti del GP di Abu Dhabi. Al suo posto un tandem: Freitas-Wittich

Nel giorno della presentazione della Ferrari e 24 ore prima della presentazione della nuova Mercedes, la FIA ha scaricato Michael Masi, Le colpe dell'ormai ex direttore di gara dei Gran Premi di F1 sono apparse evidenti e va dato atto al nuovo presidente FIA Mohammad Ben Sulayem di non essersi girato dall'altra parte, di non aver voluto nascondere sotto il tappetino l'operato di Masi nelle battute finali del Gran Premio di Abu Dhabi che ha finito per indirizzare il titolo iridato verso Max Verstappen togliendolo dalle mani di Lewis Hamilton. Dunque, fatta tale precisazione, la FIA girerà Masi ad altro incarico, non si sa quale ancora. Direttori di gara saranno alternativamente Eduardo Freitas, da anni in questo ruolo tra corse Turismo e WEC, e NIels Wittich, in arrivo dalla Formula E. Entrambi saranno assistiti dallo "storico" Herbie Blash come consulente senior permanente. Ci sarà anche una sorta di VAR calcistica per aiutare al meglio la direzione gara, rimosse le comunicazioni box-direttore gara in diretta tv.

Ben Sulayem si è presentato in prima persona attraverso un comunicato. Ecco le sue parole: "Signore e signori, durante il meeting della Commissione F1 a Londra, ho presentato parte del mio piano per un nuovo passo avanti nella gestione delle gare di Formula 1. Traendo le conclusioni dall'analisi dettagliata degli eventi dell'ultimo Gran Premio di F1 Abu Dhabi e dalla stagione 2021, ho proposto una profonda riforma dell'organizzazione della direzione di gara. È stato sostenuto all'unanimità dal CEO di F1 e dai direttori dei team.

Ecco il mio piano per questi cambiamenti strutturali: In primo luogo, per assistere il direttore di gara nel processo decisionale, sarà creata una Virtual Race Control Room. Come il Video Assistance Referee (VAR) nel calcio, sarà posizionato in uno degli Uffici FIA come backup fuori dal circuito. In collegamento in tempo reale con il direttore di gara della FIA F1, aiuterà ad applicare il regolamento sportivo utilizzando i più moderni strumenti tecnologici.

In secondo luogo, saranno rimosse le comunicazioni radio durante la gara, attualmente trasmesse in diretta da tutte le tv, al fine di tutelare il direttore di gara da qualsiasi pressione e consentirgli di prendere decisioni serenamente. Sarà comunque possibile porre domande al direttore di gara, secondo un iter ben definito e non invadente.

In terzo luogo, le procedure di sbloccaggio dietro la safety-car saranno riesaminate dal Comitato Consultivo Sportivo di F1 e presentate alla prossima Commissione F1 prima dell'inizio della stagione.

E infine, vorrei informarvi che un nuovo team di gestione della gara sarà costituito a partire da Barcellona per la sessione di test. Niels Wittich ed Eduardo Freitas agiranno alternativamente come Direttore di Gara, assistito da Herbie Blash come consulente senior permanente. A Michael Masi, che ha svolto un lavoro molto impegnativo per tre anni come direttore di gara di Formula 1 al seguito di Charlie Whiting, verrà offerto un nuovo incarico all'interno della FIA.

Ho presentato questo piano completo ai membri del World Motor Sport Council e al Senato che hanno dato il loro pieno sostegno. Con questo piano, la FIA apre la strada a un nuovo passo avanti nella gestione dei GP di Formula 1. Senza gli 'arbitri' non c'è sport. Il rispetto e il supporto dei direittori di gara sono l'essenza della FIA. Ecco perché questi cambiamenti strutturali sono cruciali in un contesto di forte sviluppo e le legittime aspettative di piloti, team, produttori, organizzatori e, naturalmente, tifosi.

Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questa riforma. Questi cambiamenti ci permetteranno di iniziare la stagione 2022 di Formula 1 nelle migliori condizioni e il nostro sport sarà ancora più amato e rispettato".