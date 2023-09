Il team Sauber Alfa Romeo conferma per il Mondiale 2024 gli attuali piloti Bottas e Zhou

Il team Sauber Alfa Romeo, alla vigilia del GP di Singapore, ha confermato per la stagione 2024 gli attuali piloti Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. Riserva sarà l'attuale leader del campionato F2 Theo Pourchaire. Bottas, che non sta vivendo una gran stagione, ma che ha portato alla squadra diretta da Alessandro Alunni Bravi tutta la sua esperienza accumulata nelle sue 230 presenze in F1, con 214 GP disputati, è stato due volte vice campione del mondo con la Mercedes, precisamente nel 2019 e 2020. Il finlandese ha compiuto 34 anni lo scorso 28 agosto e può vantare 10 vittorie, 20 pole e la presenza sul podio in 57 Gran Premi.

Dopo un anno di partecipazione alle prove libere con la Williams nel 2012, l'anno seguente ha debuttato con la squadra inglese alla quale è rimasto legato fino al 2016. Poi, la grande opportunità di entrare in Mercedes nel 2017 dopo il repentino addio alle corse di Nico Rosberg, neo campione del mondo. Con il team di Toto Wolff è rimasto fino al 2021, poi la nuova avventura con la Sauber Alfa Romeo.

Guan Yu Zhou, 24 anni di Shanghai, è il primo pilota cinese ad avere disputato un GP di F1, categoria nella quale ha fatto il suo ingresso con la Sauber nel 2022. In questi due anni, Zhou è cresciuto molto ottenendo risultati importanti che lo hanno portato a concludere in zona punti in tre occasioni su 36 gare svolte.

Con Bottas e Zhou, la squadra svizzera che dal 2026 verrà accorpata dalla Audi, ha voluto dare un segno di stabilità interna contando sempre più sulla esperienza di Bottas e sulla crescita di Zhou.