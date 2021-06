In arrivo l’E1 Series, Formula E del mare con scafi elettrici made in Italy in grado di volare a 50 nodi e 0 emissioni

Dai circuiti cittadini a quelli acquatici, Alejandro Agag, l’’”inventore” della Formula E, avanza sulla via dell’elettrificazione a tutto campo e prepara sin da ora il lancio, entro la fine del 2023, di un campionato mondiale dedicato a imbarcazioni elettriche ad alte prestazioni. Si chiamerà E1 World Electric Powerboat Series e si disputerà, con la benedizione della Federazione Mondiale Motonautica, con una barca inedita progettata in collaborazione tra Sophi Horne, titolare di SeaBird Technologies, e Brunello Acampora, di Victory Marine.

Il progetto prevede la costruzione di una barca avveniristica, un motoscafo di 7 metri (x 3) costruito in fibra di carbonio capace letteralmente di volare sull’acqua a 50 nodi, grazie ai foil e al peso contenuto in appena 800 kg. Il motore sarà un fuoribordo full electric a zero emissioni tutto da scoprire (per ora nessuna anticipazione è stata concessa). L’anteprima si è svolta con un evento virtuale organizzato non a caso 24 ore prima della Giornata Mondiale degli Oceani, in programma per martedì 8 giugno.

Alla videoconferenza hanno partecipato, con il vulcanico presidente spagnolo, anche il Ceo della Formula E Rodi Basso, il numero 1 della Federazione Internazionale della Motonautica Raffaele Chiulli, la fondatrice di SeaBird Technologies Sophi Horne e il fondatore e Ceo di Victory Marine Brunello Acampora, progettista napoletano ben noto nel mondo per le tante creazioni firmate sia nell’offshore che nella nautica da diporto.

Agag ha confermato che l’E1 Series ha ottenuto finanziamenti dal PIF (Public Investment Fund), e ciò significa che il progetto mirato a portare anche in acqua le corse a emissioni zero fa un significativo passo avanti, dotandosi di una solida base di partenza e consentendo di accelerare la preparazione della stagione inaugurale, il cui inizio è previsto, come detto, per la fine del 2023. Il prototipo della barca dedicata all’avveniristico monomarca sarà invece costruito a Pisa e presentato al pubblico a settembre 2021, in occasione del Monaco Yacht Show. I test avranno inizio dopo, nel tardo inverno.

RaceBird esibisce un design totalmente nuovo, ispirato alla natura, e ricorda – come indica chiaramente il nome - gli uccelli che volteggiano sopra l’acqua. La linea è tesa, molto profilata, e la postazione di guida monoposto è coperta da un cockpit in stile aeronautico. I due grandi hydrofoil consentono alla barca di sollevarsi dall’acqua e navigare, come detto, a velocità notevoli, dell’ordine di 50 nodi, azzerando quasi del tutto l’attrito e garantendo la massima efficienza energetica. “In passato - ha detto Agag - ho paragonato le auto da corsa elettriche con i podracers di Star Wars, ma RaceBird è ancora più futuristica. Sembra un’astronave”.

Secondo i promotori del progetto “la capacità della barca di sollevarsi sopra le onde non solo migliora le prestazioni ma garantisce competizioni più appassionanti perché riducendo l’onda di scia permette ai concorrenti sorpassi e ingaggi ravvicinati”. Per dare un’idea di quanto credibile sia il progetto, è stato mostrato anche un video virtuale, con una simulazione di corsa in mare che vede impegnati i RaceBird in virate e sorpassi mozzafiato. Tutto ciò dovrebbe rendere le competizioni altamente spettacolari. Ed è per questo che Agag prevede la possibilità di organizzare competizioni non in mare aperto, ma su circuiti “chiusi”, presumibilmente sia lacustri che marini, posizionati vicini ai centri urbani.

Pari entusiasmo anima anche Rodi Basso, co-fondatore e Ceo di E1 Series, che aggiunge: “RaceBird rappresenta una sfida unica che i nostri partner stanno portando a termine. Victory Marine e SeaBird Technolies sono riusciti a sviluppare un modello innovativo con un design accattivante e hanno anche preso in considerazione soluzioni funzionali perché fosse di fatto pronto per competere. A breve annunceremo anche i nostri partner per quanto riguarda l’aspetto della propulsione e dell’elettronica di bordo, e vedremo le barche in acqua.”

La fondatrice di SeaBird Technologies, Sophi Horne, parla di “esperienza meravigliosa” e sottolinea come la forma della barca sia ispirata alla natura e agli uccelli. “È stato interessante trovare un equilibrio tra il design, così come immaginato in principio, e la forma migliore che consentisse di ottimizzare prestazioni ed efficienza. Con la soluzione che abbiamo scelto, fortunatamente non abbiamo dovuto scendere a compromessi né per l’aspetto estetico né per le prestazioni”.

“L’annuncio di oggi – ha detto da parte sua Brunello Acampora - è il risultato di mesi di duro lavoro, ma noi di Victory Marine siamo fieri di aver creato, con questa imbarcazione per l’E1 Series, il migliore banco di prova per soluzioni che cambieranno per sempre il futuro della navigazione”. Acampora ha tenuto a ricordare anche di aver “apprezzato la condivisione del lavoro con Sophi Horne” ed ha anticipato che “definito il design si metterà mano alla parte ingegneristica e alla produzione della barca, in vista del momento in cui potremo testare il primo prototipo. Dopo di che – ha aggiunto - i team si prepareranno a ricevere la loro prima imbarcazione e a prepararsi per il primo campionato mondiale riservato a barche elettriche”.

Ha manifestato grande soddisfazione anche il presidente della UIM, Raffaele Chiulli. “Come Federazione Internazionale della Motonautica – ha detto - siamo felici di essere parte di questo momento, che segna la posa di una pietra miliare nello sviluppo del nostro sport. Il design futuristico della RaceBird, unito all’uso dei foil, riflette lo spirito pioneristico di questa iniziativa ed è fonte d’ispirazione nel guardare alle sfide che deve affrontare oggi la nautica”.