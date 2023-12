Isotta Franchini, prima presa di contatto per il Team Duqueine, Garcia prova la Tipo 6 LMH in vista dell’esordio nel WEC

Isotta Fraschini ha scelto il caldo portoghese per effettuare l’ultima sessione di test del 2023 in vista dell’imminente esordio nel FIA WEC. Come sempre sotto il vigile sguardo dei tecnici della Michelotto Engineering, la Tipo 6 LMH Competizione ha macinato oltre 1200 chilometri nella due giorni andata in scena sul tracciato dell’Estoril.

Se la settimana scorsa l’Hypercar italiana era stata impegnata in una simulazione in notturna, per mettere a punto il sistema di illuminazione, questa volta in Portogallo ci si è focalizzati sulla simulazione di gara. Inoltre, per la prima volta, a gestire le operazioni in pista sono stati gli uomini del Team Duqueine, la squadra che schiererà la Tipo 6 LMH nella prossima stagione del Mondiale Endurance.

Oltre a raccogliere ulteriori informazioni sugli pneumatici e lavorare sull’assetto e l’aerodinamica della vettura, sul tracciato lusitano la Isotta Fraschini è stata messa alla frusta effettuando diverse sequenze di long-run. L’obiettivo è stato quello di simulare le possibili condizioni di gara con annessi interventi da parte del team durante le soste ai box. Come confermato dalla squadra, non sono stati effettuati test in configurazione da qualifica per cercare la prestazione cronometrica.

Sotto l’attenta guida dell’esperto Jean-Karl Vernay, ha fatto il suo debutto sulla Tipo 6 LMH Alejandro Garcia Gonzales. Il ventenne messicano, fresco campione di classe LMP3 nella European Le Mans Series, ha preso confidenza con la potenza e il sistema ibrido dell’Hypercar inanellando diversi giri. Attualmente impegnato nell’Asian Le Mans Series con il Nielsen Racing, Garcia il prossimo anno sarà pilota ufficiale Isotta Fraschini nel WEC oltre a prendere parte alla ELMS al volante della Oreca LMP2 del Cool Racing.

In vista dell’esordio nella 1812 Km del Qatar, prima gara stagionale del Mondiale Endurance prevista a inizio marzo, il Team Isotta Fraschini Duqueine (questa la denominazione ufficiale della squadra) proseguirà ulteriormente lo sviluppo in pista della vettura. Nel mentre la Tipo 6 LMH Competizione ha già superato tre delle quattro fasi di omologazione previste dalla FIA.

Bilancio positivo per Claudio Berro, responsabile Motorsport di Isotta Fraschini: «Sono molto soddisfatto del primo test fatto dal team Isotta Fraschini Duqueine. Anche Garcia, alla prima esperienza di guida con una Hypercar, si è comportato in maniera molto professionale. La due giorni portoghese é stata contraddistinta da parecchi long-run in cui la vettura si è comportata alla perfezione permettendoci di raccogliere molte informazioni sugli pneumatici e sulle regolazioni di assetto e aerodinamica».

A fagli eco Vernay, pilota ufficiale Isotta Fraschini: «Siamo tutti molto soddisfatti, è stata una sessione decisamente produttiva. Abbiamo avuto la fortuna di godere di un tempo splendido che ci ha permesso di far girare la macchina come si deve. Abbiamo continuato a migliorare le impostazioni della vettura e tutti i sistemi funzionano bene. È stata anche la prima volta di Garcia al volante della Tipo 6 LMH Competizione ed è stata una grande opportunità per me e per il nostro team di ingegneri esperti per introdurlo in questa nuova avventura. Non vediamo l'ora di affrontare i prossimi test e la prima gara in Qatar».