L’Isotta Fraschini è tornata a Vallelunga per proseguire il suo cammino verso Le Mans

A quattro mesi dalla sua prima apparizione in pista, Isotta Fraschini è tornata sul tracciato di Vallelunga per proseguire lo sviluppo della Tipo 6 LMH Competizione. L’ultima apparizione era stata a Monza, dove l’Hypercar ha effettuato una passerella davanti al pubblico del WEC. In quell’occasione, esattamente a 100 anni di distanza, Isotta Fraschini aveva riannodato la sua storia con quella del Tempio della velocità. Era il 27 maggio del 1923 quando il glorioso marchio milanese conquistava la doppietta nel Gran Premio Turismo con Vincenzo Trucco e Felice Bianchi Anderloni, entrambi al volante della Tipo 8.

Dopo il bagno di folla di Monza, gli uomini della Michelotto Engineering sono tornati al lavoro sul circuito intitolato a Piero Taruffi per proseguire il fitto programma di sviluppo. Ad alternarsi al volante della Tipo 6 LMH Competizione, nella due giorni di test, sono stati Marco Bonanomi e Jean-Karl Vernay. A differenza dello shakedown di inizio aprile, in cui l’Hypercar ha mosso i suoi primi passi, questa volta si è lavorato sull’ottimizzazione del set-up e sulla corretta gestione delle gomme utilizzando sia la mescola Soft che la Medium.

Inoltre, nella giornata del mercoledì, sono state effettuate anche delle comparazioni aerodinamiche per deliberare un nuovo cofano, al fine di migliorare l’estrazione dell’aria calda proveniente dal motore. Per la prima volta un problema di gioventù, di origine meccanica, ha costretto la Tipo 6 LMH a una lunga sosta nella mattinata del giovedì. Prontamente riparata, la Isotta Fraschini è tornata in pista nel pomeriggio per completare il programma previsto.

L’intensa tabella di marcia proseguirà il 5 e 6 agosto sull’Autodromo di Monza dove saranno presenti anche i tecnici e i piloti del Team Vector Sport, squadra che gestirà la Tipo 6 LMH nel WEC. Inoltre, sempre sul tracciato brianzolo, ci sarà il primo confronto diretto con una vettura di pari categoria, visto che gireranno anche le BMW LMDh del Team WRT. Prima della pausa estiva, l’8 e 9 agosto, sarà invece la volta del Mugello.

A settembre la squadra si trasferirà in Spagna per proseguire i test al Motorland di Aragón, dove a inizio mese è stata effettuata la prima prova di durata completando oltre 1400 chilometri, e poi sul tracciato di Jerez. In questa occasione verranno effettuate altre prove endurance e, per la prima volta, anche in notturna.