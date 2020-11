Jaguar Racing all'asalto della FE con la I-Type 5 con sopensioni e powertrain nuovi

VALENCIA - «La squadra lavorato duramente, come mai prima d'ora, per creare la più efficiente macchina da corsa realizzata finora», ha assicurato James Barclay, il direttore del Jaguar Racing Team. Alla sua quinta stagione in Formula E, la squadra britannica fatica a nascondere le proprie ambizioni. Con l'ingaggio del 33enne Sam Bird, 69 gare nel circuito elettrico condite con 9 vittorie, altri 10 podi e 5 pole, la casa di Coventry si è assicurata uno dei piloti più esperti.

Bird affiancherà l'ormai ex emergente Micth Evans, il pupillo neozelandese di Mark Webber. Il 26enne kiwi ha centrato due successi, è salito complessivamente sei volte sul podio ed ha conquistato anche due pole. Entrambi saranno al volante della Jaguar I-Type 5, che la scuderia britannica impiegherà nei campionati 2021 e 2021/2022. Come Audi, anche Jaguar ha sviluppato per la prima volta internamente il nuovo powertrain. Gli ingegneri si sono concentrati su tre obiettivi: «Guadagnare in efficienza, ridurre il peso ad abbassare il centro di gravità».

Nuove sono anche le sospensioni, che dovrebbero consentire ai due piloti di gestire le monoposto sui vari tracciati. «Siamo più determinati che mai a fare del 2021 l'anno di maggior successo che abbiamo vissuto insieme», ha promesso Evans, che corre con la Jaguar fin dall'inizio. Bird, che a Santiago del Cile ha già vinto, ha confessato che presentare la nuova monoposto fa «sentire molto reale l'appartenenza al team Jaguar Racing»: «Crea entusiasmo in vista della settima stagione», ha aggiunto.

«Non vedo l'ora di portare in pista la I-Type 5 e di cominciare iniziare il mio primo campionato con un marchio britannico così iconico», ha concluso Bird. Assieme alle altre 11 scuderie, anche la Jaguar Racing (che non ha più Panasonic nella denominazione) è a Valencia per i test ufficiali prima del debutto in gara, il 16 e il 17 gennaio in Sud America.