Jeddah, qualifica: Perez strappa la pole a Leclerc, Sainz è terzo, Verstappen soltanto quarto

Una qualifica interminabile quella di Jeddah, interrotta da due incidenti, ma considerando la conformazione del tracciato, non ci si sorprende affatto. Inevitabile ribadire i rischi gratuiti del tracciato saudita, progettato per essere il cittadino più veloce del mondo con medie orarie inferiori solo a Monza nel calendario F1. Nulla che non fosse già emerso nel 2021. Due bandiere rosse hanno allungato i tempi. La prima per una uscita di pista di Nicholas Latifi nelle battute iniziali della Q1, ma niente di preoccupante. Poi, nel Q2, l'incidente che ha fatto rabbrividire e che ha coinvolto Mick Schumacher. La sua Haas si è distrutta, divisa in due, ma per fortuna il giovane pilota tedesco non ha riportato conseguenze fisiche. Trasportato in ospedale per controlli, Mick non parteciperà al Gran Premio per motivi di sicurezza, ma anche perché la monoposto non era riparabile.

Passata la paura, la qualifica è ripresa e non sono mancate le emozioni. Quando sembrava che Charles Leclerc e la Ferrari firmassero la seconda pole consecutiva, ecco che è spuntato il pilota che non ti aspetti: non Max Verstappen che nelle prove libere aveva sempre insidiato il monegasco, ma il suo compagno di squadra Sergio Perez. Il messicano nel suo ultimissimo giro in 1'28"200, ha battuto Leclerc per 25 millesimi, siglando i tempi record nel secondo e terzo settore. Verstappen non è andato oltre il quarto posto lamentando poco grip, e dopo aver sbagliato il primo tentativo in Q3. In mezzo alle RB18, le due Ferrari, con Leclerc secondo e Carlos Sainz terzo: risultato super, anche se con un po' di dispiacere per la pole sfuggita in extremis. O magari una doppia prima fila. Perez era infatti terzo dopo il primo tentativo, addirittura con Sainz leader provvisorio, ma la situazione si è ribaltata nel secondo run.



C'è poi stata la clamorosa eliminazione di Lewis Hamilton in Q1: a corto di feeling con la sua Mercedes, e senza evidenti problemi tecnici (così ha ammesso a caldo il team), il sette volte iridato ha terminato 16esimo, con un ultimo disperato sforzo di superare la tagliola vanificato dal miglioramento di Lance Stroll con l'Aston Martin-Mercedes. Lascia pure perplessi il confronto fra Hamilton e il compagno George Russell, che in Q1 gli ha rifilato quasi otto decimi. Un Hamilton escluso nel primo segmento non lo si vedeva dal 2017 in Brasile, quando fu però protagonista di un'uscita di pista. La Mercedes si è trovata quindi con un solo alfiere in Q3, Russell, che ha limitato i danni: sesto, a sandwich fra le Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, molto più competitive di quanto visto lo scorso weekend in Bahrain. Sorride ancora la Sauber Alfa Romeo con Valtteri Bottas ottavo, top 10 anche per l'AlphaTauri-Honda di Pierre Gasly e per la Haas-Ferrari superstite del sempre ottimo Kevin Magnussen.



Sabato 26 marzo 2022, qualifica

1 - Sergio Perez (Red Bull Honda) - 1'28"200 - Q3

2 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'28"225 - Q3

3 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'28"402 - Q3

4 - Max Verstappen (Red Bull Honda) - 1'28"461 - Q3

5 - Esteban Ocon (Alpine Renault) - 1'29"068 - Q3

6 - George Russell (Mercedes) - 1'29"104 - Q3

7 - Fernando Alonso (Alpine Renault) - 1'29"147 - Q3

8 - Valtteri Bottas (Sauber Alfa Romeo Ferrari) - 1'29"183 - Q3

9 - Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) - 1'29"254 - Q3

10 - Kevin Magnussen (Haas Ferrari) - 1'29"588 - Q3

11 - Lando Norris (McLaren Mercedes) - 1'29"651 - Q2

12 - Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) - 1'29"773 - Q2

13 - Zhou Guanyu (Alfa Romeo Ferrari) - 1'29"819 - Q2

14 - Mick Schumacher (Haas Ferrari) - 1'29"920 - Q2

15 - Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) - 1'30"343 - Q2

16 - Lewis Hamilton (Mercedes) - 1'30"492 - Q1

17 - Alexander Albon (Williams Mercedes) - 1'30"543 - Q1

18 - Nico Hulkenberg (Aston Martin Mercedes) - 1'31"817 - Q1

19 - Nicholas Latifi (Williams Mercedes) - 1'30"343 - Q1

20 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) - senza tempo - Q1