La FIA ha definito i circuiti che ospiteranno nel 2023 le sei gare Sprint

La Formula 1 ha annunciato i sei circuiti sui quali nel 2023 si terranno le sei gare Sprint inserite nel calendario. In attesa di sapere se vi sarà un GP sostitutivo di quello da poco cancellato a Shanghai, ecco dunque che delle 23 gare in programma saranno i tracciati di Baku, Spielberg, Spa, Losail, Austin e San Paolo a dare vita alle corse Sprint. Si è cercato di avere circuiti dove è facile trovare punti di sorpasso.

Stefano Domenicali, presidente e CEO della F1, ha dichiarato: “Abbiamo assistito a una reazione estremamente positiva agli eventi F1 Sprint durante i primi due anni in cui è stata istituita, e non vediamo l'ora di portare ancora più azione ai fan con sei eventi il prossimo anno, incluso il nostro primo Sprint di F1 negli Stati Uniti ad Austin. L'introduzione della F1 Sprint ha creato un weekend di gara che offre più intrattenimento ai fan di questo sport, nonché un valore aggiunto per le principali parti interessate tra cui team, emittenti tv, partner e sedi ospitanti".

Il calendario 2023

5 marzo - Sakhir - Bahrain

19 marzo - Jeddah - Arabia Saudita

2 aprile - Melbourne - Australia

30 aprile - Baku - Azerbaijan (gara sprint al sabato)

7 maggio - Miami - Stati Uniti

21 maggio - Imola - Italia

28 maggio - Montecarlo - Monaco

4 giugno - Montmelò - Spagna

18 giugno - Montreal - Canada

2 luglio - Spielberg - Austria (gara sprint al sabato)

9 luglio - Silverstone - Gran Bretagna

23 luglio - Budapest - Ungheria

30 luglio - Spa - Belgio (gara sprint al sabato)

27 agosto - Zandvoort - Olanda

3 settembre - Monza - Italia

17 settembre - Singapore - Singapore

24 settembre - Suzuka - Giappone

8 ottobre - Losail - Qatar (gara sprint al sabato)

22 ottobre - Austin - Stati Uniti (gara sprint al sabato)

29 ottobre - Città del Messico - Messico

5 novembre - San Paolo - Brasile (gara sprint al sabato)

18 novembre - Las Vegas - Stati Uniti

26 novembre - Yas Marina - Abu Dhabi