La Formula E chiude la stagione con sei gare in agosto. Tutte a Berlino in 9 giorni

LONDRA – Sei gare in nove giorni: la Formula E chiuderà così la travagliata sesta stagione della competizione elettrica sospesa a fine febbraio dopo la disputa dell'ePrix di Marrakech per via del coronavirus. Tutte le gare si disputeranno sull'asfalto della pista dello storico scalo internazionale Tempelhof di Berlino. Il tracciato non sarà tuttavia sempre identico, ma si presterà anche a strategie differenti.

Le sei prove che chiuderanno il campionato sono in programma in agosto nei giorni 5 e 6 (mercoledì e giovedì), 8 e 9 (sabato e domenica) e 12 e 13 (di nuovo mercoledì e giovedì). In totale verranno completate 11 prove contro le 14 previste inizialmente. Gli ePrix verranno disputati a “porte chiuse”. Le norme tedesche per il contenimento della diffusione del virus ammettono la presenza di non più di mille persone. Sul posto potranno esserci pertanto esclusivamente sanitari, piloti, tecnici delle scuderie e addetti della Formula E. Tutto che ciò che non richiede la presenza a Tempelhof verrà seguito da remoto. Sono anche previste le ormai conosciute misure di prevenzione che in includono test obbligatori, l'uso di mascherine ed il distanziamento.

«Desidero ringraziare la Fia, i costruttori, le squadre e le società partner per il loro costante sostegno, la città di Berlino per la cooperazione e la flessibilità e gli appassionati per la pazienza», ha dichiarato Jamie Reigle, Ceo della Formula E.

Finora sono stati disputati cinque ePrix con una classifica che sta premiando Antonio Felix da Costa fra i piloti e la Ds Techeetah fra le scuderie. Il portoghese dispone di un margine di 11 punti di Mitch Evans (Panasonic Jaguar) e di 21 e 23 sugli alfieri della Bmw i Andretti, Alexander Sims e Maximilian Günther. La squadra franco cinese (98) precede quella bavarese di 8 lunghezze.