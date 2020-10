La FE modifica il calendario della settima stagione, doppi appuntamenti in Cile ed Arabia Saudita

ROMA – La Formula E ha cambiato il calendario della prima stagione da campionato del mondo Fia ancora prima di cominciare. Le prime due tappe della settima stagione erano in programma a Santiago del Cile il 16 gennaio ed a Città del Messico il 13 febbraio. Gli organizzatori hanno invece anticipato un programma aggiornato che prevede due doppi appuntamenti.

Il primo sarà sempre nella capitale del Cile, dove si correrà non solo il 16, ma anche il 17 gennaio. Il secondo sarà in Arabia Saudita, sempre a Diriyah, il 26 e 27 febbraio. In una nota, la Formula E informa che «le gare di Città del Messico e di Sanya, in Cina, sono state rimandate a più tardi nel corso dell'anno». La ragione della modifica è sempre la stessa: la pandemia. Ed è almeno “curioso” che in Cina non si possa gareggiare in marzo, dato che la situazione sembra sotto controllo. La prova di Sanya doveva essere la quinta, il 13 marzo.

«Per motivi legati alla tutela della salute – spiega la Formula E - in stretta collaborazione con le autorità di Santiago, l'evento si svolgerà a porte chiuse». Non è dato sapere se anche i due ePrix arabi verranno disputati senza limitazioni, ma alla competizione mancano ancora 4 mesi. L'organizzazione parla di «coordinamento con le autorità locali per garantire uno svolgimento sicuro di entrambe le gare, con la possibilità di aprirle al pubblico».

La prossima serie di prove verrà confermata all'inizio del 2021. L'obiettivo è naturalmente quello di coinvolgere il maggior numero possibile di città e rispettare il calendario annunciato negli scorsi mesi. Tuttavia, le priorità restano «la salute e la sicurezza dello staff e dell'intera comunità dei team di Formula E, dei produttori, dei partner, dei piloti e dei tifosi, così come dei cittadini e dei residenti delle città in cui si gareggerà». Nel calendario originale di 14 ePrix, Roma avrebbe dovuto rappresentare la prima corsa europea, il 10 aprile 2021.