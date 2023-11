La giornata di test a Yas Marina chiude ufficialmente la stagione 2023 del Mondiale F1, davanti a tutti Ocon

Si è conclusa con Esteban Ocon leader la giornata di test, gomme Pirelli, che mette la parola fine alla stagione 2023 del Mondiale F1. Sono ben venticinque i piloti che sono scesi in pista al volante delle venti monoposto presenti. Difficile dare un "volto" a questi test in quanto ogni squadra ha svolto un lavoro diverso, dalle prove di alcuni nuovi pezzi in vista del 2024, a chi ha girato a pieno carico di carburante oltre a testare le gomme Pirelli del prossimo anno. Alla fine delle prime quattro ore, davanti a tutti si era posizionato Carlos Sainz con la Ferrari, che nel pomeriggio ha ceduto a Charles Leclerc. Sainz ha ottenuto il tempo di 1'24"799. Sulla Ferrari sarà invece ha girato il giorno il tester Robert Shwartzman.

La Red Bull ha presentato Sergio Perez, assente Max Verstappen volato in Giappone per la festa di fine stagione della Honda. A fianco del messicano, Jake Dennis che, "addetto" al simulatore Red Bull, e come Shwartzman aveva partecipato alla prima sessione libera di venerdì. Giornata piena anche per Oscar Piastri e Patrick O'Ward. Il messicano, terzo pilota McLaren e protagonista in Indycar, ha chiuso con il secondo tempo assoluto.

Felipe Drugovich ha trascorso la giornata al volante della Aston Martin-Mercedes, mentre la seconda vettura se la sono divisa Lance Stroll e Fernando Alonso. George Russell, protagonista di un incidente nel pomeriggio, e Frederik Vesti sono i piloti schierati dalla Mercedes. Debutto assoluto per Franco Colapinto con la Williams-Mercedes, bravo a siglare il decimo tempo al mattino. L'argentino nel pomeriggio ha lasciato la FW45 a un altro debuttante, Zak O'Sullivan. Entrambi appartengono alla Academy Williams. Con l'altra vettura, ha girato Alexander Albon che poi ha lasciato il posto a Logan Sargeant, sempre in attesa di sapere quale destino lo attende nel 2024.

Oliver Bearman ha ritrovato la Haas-Ferrari con la quale ha partecipato al primo turno libero di venerdì. L'inglese del Ferrari Driver Academy ha diviso il box con l'ormai storico tester del team americano, Pietro Fittipaldi. La Alpine-Renault ha avuto tutto il giorno Esteban Ocon e il rookie Jack Doohan, anche lui in pista venerdì mattina. L'Alpha Tauri-Honda si è affidata agli ufficiali Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, che si sono divisi il lavoro, mentre per tutto il giorno c'è stato il debuttante Ayumu Iwasa. Per lui un avvio soft con tanta benzina a bordo e poi un problema tecnico nel finale. Con la Sauber, Guan Yu Zhou e il neo campione F2 Theo Pourchaire, che è stato sfortunato in quanto ha percorso pochissime tornate per un problema tecnico (pure lui) al mattino, ma è andata meglio nel turno pomeridiano.

Martedì 28 novembre 2023, i migliori tempi della giornata

1 - Esteban Ocon (Alpine-Renault) - 1'24"393 - 110 giri

2 - Patrick O'Ward (McLaren-Mercedes) - 1'24"662 - 103

3 - Frederik Vesti (Mercedes) - 1'24"679 - 106

4 - Sergio Perez (Red Bull-Honda) - 1'24"715 - 117

5 - Carlos Sainz (Ferrari) - 1'24"799 - 69

6 - Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes) - 1'24"827 - 37

7 - Jack Doohan (Alpine-Renault) - 1'25"038 - 108

8 - Robert Shwartzman (Ferrari) - 1'25"050 - 123

9 - Logan Sargeant (Williams-Mercedes) - 1'25"263 - 56

10 - Charles Leclerc (Ferrari) - 1'25"371 - 66

11 - Theo Pourchaire (Sauber-Ferrari) - 1'25"424 - 96

12 - Felipe Drugovich (Aston Martin-Mercedes) - 1'25"554 - 123

13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"570 - 59

14 - Jake Dennis (Red Bull-Honda) - 1'25"666 - 124

15 - Ayumu Iwasa (Alpha Tauri-Honda) - 1'25"753 - 96

16 - Oliver Bearman (Haas-Ferrari) - 1'25"779 - 110

17 - Zak O'Sullivan (Williams-Mercedes) - 1'25"842 - 50

18 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) - 1'25"930 - 123

19 - Pietro Fittipaldi (Haas-Ferrari) - 1'25"940 - 130

20 - George Russell (Mercedes) - 1'26"283 - 58

21 - Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) - 1'26"681 - 50

22 - Franco Colapinto (Williams-Mercedes) - 1'26"832 - 65

23 - Daniel Ricciardo (Alpha Tauri-Honda) - 1'26"965 - 55

24 - Guan Yu Zhou (Sauber-Ferrari) - 1'27"387 - 106

25 - Alexander Albon (Williams-Mercedes) - 1'27"824 - 51