La nebbia sconfigge la F1, nessuna sessione di prove libere oggi al Nurburgring

Un venerdì di prove libere senza prove libere. Due sessioni bloccate dalla nebbia che ha impedito all'elicottero di soccorso di decollare, in caso di evenienza, per tutta la giornata. Le regole FIA sono che per raggiungere l'ospedale attrezzato più vicino, via strada, non si devono superare i 20 minuti. Essendo l'ospedale a 54 km occorre l'elicottero, ma se le condizioni meteo non lo permettono, tutto si blocca.



Mettere in calendario un Gran Premio in ottobre al Nurburgring era un rischio, da quelle parti il meteo raramente è clemente (anche in estate), ma va detto che Liberty Media ha fatto il possibile per avere un dignitoso numero di gare in calendario. Oggi però, ha vinto il meteo e i motori delle venti monoposto di F1 sono rimasti spenti per tutto il giorno. Per il rammarico, oltre che degli addetti ai lavori, del pubblico che sfidando il freddo, la pioggia e le norme anti Covid-19, si era accomodato nelle varie tribune del tracciato. Le due sessioni non disputate non verranno recuperate. Per domani rimane previsto il terzo turno libero di 60 minuti. Al momento non vi è stata nessuna indicazione se questa sessione sarà estesa a 90 minuti.