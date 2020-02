La Renault presenta la stagione 2020, ma la nuova monoposto non c'è...

Nel primo pomeriggio, nell'Atelier Renault sugli Champs Elysee di Parigi, si è tenuta la presentazione della stagione 2020 del Mondiale F1. Coinvolti i piloti Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, il team principal Cyril Abiteboul, i progettisti Pat Fry, Marcin Budkowski, il motorista Remi Taffin e ovviamente Alain Prost, sempre più coinvolto nella squadra. Mancava però... il motivo per cui si fanno le presentazioni, ovvero la monoposto. E già, la RS20 non c'era. Una presentazione sul nulla praticamente, per non parlare delle quattro foto mandate ai media di tutto il mondo. Scorci della vettura, in ombra, foto buie. Una cosa mai vista prima e che denota un possibile ritardo nel completare la RS20.

Esteban Ocon, che rientra in F1 dopo un anno sabbatico ha dichiarato: "In F1 sono importanti i dettagli e sulla RS20 ho potuto notare una grande attenzione ad essi. E' stato bello vedere crescere il progetto, ma la cosa che ora voglio di più è mettermi al volante".

Daniel Ricciardo ha aggiunto: "Non vedo l'ora di unirmi alla squadra per ottenere quei risultati che lo scorso anno non sono arrivati. In tal senso penso che sarà tutto più facile, ho imparato molto da me stesso nel corso del 2019 e ovviamente anche dagli uomini del team".

Cyril Abiteboul, team principal, è stato chiaro: "Il nostro approccio alla stagione entrante sarà umile, ma con ambizioni. La sfida che si presenta è enorme, come sempre in F1 e per ogni team, in più quest'anno saremo coinvolti nell'organizzare al meglio gli sviluppi per la vettura 2021, che con i nuovi regolamenti rappresenta una grande sfida". L'obiettivo, dopo il deludente 2019 è uno solo: il quarto posto nella classifica costruttori.