La Sauber Alfa Romeo proseguirà con i motori Ferrari, ma la Renault fa pressing...

Il team Sauber Alfa Romeo è avviato verso il rinnovo del contratto che lo lega alla Ferrari per quanto riguarda la fornitura dei motori. Un accordo che potrebbe essere prolungato fino al termine della stagione 2025. L'attuale contratto scadrà al termine di quest'anno e da entrambe le parti sembra esserci l'intenzione di proseguire. Del resto è un rapporto, quello tra il team svizzero e la Ferrari, che è iniziato nel lontano 1997, con una interruzione nel periodo 2006-2009 quando la Sauber venne fagocitata dalla BMW. Ma c'è un punto interrogativo che coinvolge la Renault. Il costruttore francese ha perso, come fornitore di motori, il team McLaren che ha scelto la Mercedes, ed è così l'unico a non avere una seconda squadra oltre alla sua, che da questo 2021 si chiamerà Alpine. Una mancanza grave, uno dei motivi per cui Cyril Abiteboul ha perso il posto di team principal Renault. Senza fornire nessun altro team, la Casa transalpina perde inevitabilmente peso politico all'interno della F1, ma anche belle entrate economiche oltre al vantaggio inevitabile che deriva dall'avere un secondo riferimento. Renault ha anche una Academy per giovani piloti, ma senza un secondo team, è difficile piazzarli in F1 per maturare esperienza, come fa la Red Bull con l'Alpha Tauri o la Ferrari con la Sauber e la Haas.

Ecco quindi che la Renault ha tentato di approciare la Sauber per avviare una collaborazione tecnica. Il team principal Frederic Vasseur, tra l'altro ex Renault seppur per una sola stagione nel 2016, ha detto recentemente: : "Mai dire mai, è come un matrimonio. Nessuno ha la garanzia di restare per sempre con la stessa donna. In una partnership bisogna considerare che ci sono alti e bassi. Noi dobbiamo chiederci qual è il miglior accordo, e fino ad ora la Ferrari è stata tendenzialmente un partner solido". Dunque, una piccola porta rimane aperta per la Renault, anche se indiscrezioni provenienti dalla Sauber lasciano intendere che il progetto della monoposto 2022, l'anno in cui vi saranno le nuove regole tecniche, si basi sugli ingombri delle power unit Ferrari. Per il costruttore italiano, mantenere due team clienti, Haas e Sauber, sarebbe molto importante proprio per gli stessi motivi per cui Renault sta tentando disperatamente di avere una seconda squadra: peso politico, economico e per dare spazio ai giovani della Academy, come accaduto prima con Antonio Giovinazzi parcheggiato in Sauber poi con Mick Schumacher che quest'anno debutterà con Haas.