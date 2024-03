Lamborghini: Giorgio Sanna si dimette, a capo del dipartimento Motorsport arriva Rouven Mohr

Alla vigilia della 12 Ore di Sebring, secondi appuntamento stagionale dell’IMSA nonché gara di debutto su suolo americano della nuovissima SC63 LMDh, è arrivata una notizia a scompaginare le carte nel box Lamborghini. Come un fulmine a ciel sereno e con effetto immediato, Giorgio Sanna ha rassegnato le sue dimissioni da Capo della divisione Motorsport della Casa di Sant’Agata Bolognese. Al suo posto in Lamborghini è stato nominato ad “interim” Rouven Mohr, già responsabile tecnico del marchio del Toro.

Appeso il casco al chiodo, Sanna dapprima ha rivestito il ruolo di collaudatore in Lamborghini per poi divenire, nel 2015, capo delle attività sportive. In questi anni l’ex pilota romano ha contribuito alla crescita di Lamborghini Squadra Corse, dapprima con il Super Trofeo Lamborghini e poi con l’impegno nel GT3 con la Huracan, fino ad arrivare all’ingresso nel Mondiale Endurance con l’Hypercar SC63 LMDh.

Proprio in occasione della 1812 km del Qatar, primo appuntamento stagionale del FIA WEC, Sanna era assente “per motivi personali”. Ricordiamo che nella gara del debutto la vettura guidata da Mirko Bortolotti, Edoardo Mortara e Danill Kvyat era riuscita a conquistare il quattordicesimo posto assoluto mettendo in mostra un buon passo.

Toccherà quindi a Mohr, tornato lo scorso in Lamborghini dopo essere stato attivo in Audi Sport, dirigere la divisione sportiva di Lamborghini. Proprio l’ingegnere tedesco, in qualità di responsabile tecnico della Casa emiliana, negli ultimi mesi aveva incrementato la sua presenza in pista.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dal costruttore di Sant’Agata Bolognese: «Automobili Lamborghini informa che in data odierna Giorgio Sanna ha rassegnato le dimissioni dell’azienda e del ruolo di Head of Motorsport, che ricopriva dal 2015. Le funzioni di Head of Motorsport vengono assunte ad interim dal Dott. Ing. Rouven Mohr, già responsabile anche per il dipartimento motorsport, in qualità di Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini».