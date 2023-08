Lamborghini SC63, a Imola i primi 1.500 km per la LMDh bolognese in vista del 2024

La Lamborghini SC63 ha completato la prima serie di test percorrendo tra il 10 e l’11 agosto scorsi circa 1.500 km sul tracciato dell’autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola alla presenza degli uomini della Iron Lynx, partner tecnico scelto dal Toro per gestire le LMDh (Le Mans Daytona hybrid) ufficiali che saranno schierate nella classe Hypercar del WEC e nella GTP dell’IMSA.

In realtà lo shakedown del prototipo di Lamborghini, presentato in giugno al Festival of Speed di Goodwood, era già avvenuto nei primi giorni di agosto a Vallelunga, una scelta voluta dal responsabile del Motorsport, Giorgio Sanna come buon augurio visto che tutti gli altri (fortunati) programmi per le competizioni hanno preso il via proprio dal tracciato romano che ha ospitato test anche di altri costruttori prossimi ad entrare nei campionati di durata come l’Isotta Fraschini. La scelta di Imola poggia invece su basi molto più razionali visto che è di mano sia da Sant’Agata Bolognese sia da Cesena dove ha sede la Iron Lynx. Ulteriori elementi sono il fatto che il tracciato di Imola è molto tecnico ed è inserita nel calendario WEC del 2024, dunque può fornire elementi spendibili direttamente per la competitività della SC63 in una delle gare del campionato.

Alla guida della LMDh bolognese, scesa in pista con la scocca in carbonio nuda, si sono alternati tre dei quattro piloti già messi sotto contratto ovvero Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Daniil Kvyat con l’assenza giustificata di Romain Grosjean, impegnato nel campionato Indycar con il team Andretti. I test sono stati finalizzati al cosiddetto debugging (piccoli difetti non rilevabili in sede di progetto) e alla calibrazione di componenti fondamentali come il motore V8 3.8 biturbo, progettato ex novo e realizzato da Autotecnica Motori, e sul cambio Xtrac che è standard per tutte le LMDh e la cui scelta dei rapporti deve essere vagliata attentamente prima del loro congelamento per tutta la stagione al momento dell’omologazione, prevista per il prossimo novembre.

Il lavoro di calibrazione ha riguardato anche il limitatore di velocità e il controllo di trazione, inoltre sono stati raccolti dati importanti sia per il raffreddamento – fondamentali per motore, batteria e freni – sia per la mappatura aerodinamica, elemento essenziale per campionati che presentano circuiti dalle caratteristiche molto diverse. A questo proposito, si sono viste piccole modifiche rispetto alla vettura mostrata a Goodwood. Ulteriore lavoro potrebbe essere stato dedicato anche ad altri aspetti come il software che gestisce la parte elettrica standard (motore Bosch e batteria Williams) del sistema ibrido, le possibili varianti imposte dal Balance of Performance ed infine le differenze di prestazioni, stili di guida e regolazioni in base ai piloti, aspetti che torneranno utili quando sarà il momento di decidere la composizione degli equipaggi.

A questo proposito, si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono l’arrivo di Raffaele Marciello mentre il sesto potrebbe essere una donna, come anticipato da Sanna in un’intervista al Messaggero. Da questo punto di vista, la Iron Lynx può offrire le migliori garanzie visto che fanno parte della sua scuderia veri e propri cavali di razza come le Iron Dames, in grado di competere ai massimi livelli tra le GT, come dimostrano la vittoria alla 6 Ore di Spa-Francorchamps e la pole position all’ultima 24 Ore di Le Mans conquistate da Sarah Bovy, Rahel Frey Michelle Gatting al volante della loro Porsche 911 RSR. Intanto Lamborghini Corse ha annunciato il rinnovo della collaborazione con PT Pertamina Lubrificants fino al 2025 estendendolo dalle GT anche alle LMDh. La SC63 riprenderà presto il lavoro di sviluppo nelle prossime due settimane girerà al Paul Ricard e a Spa-Francorchamps dove svolgeranno test molte altre squadre che ritroverà presto come avversarie.