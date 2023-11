Lamborghini Super Trofeo, Bonduel campione delle World Finals. Oltre 10 mila spettatori nel weekend di Vallelunga

Davanti a un pubblico di oltre 10.000 spettatori accorsi nel lungo week-end di Vallelunga, la decima edizione delle World Finals Lamborghini ha laureato tutti i suoi campioni, dando l’appuntamento al prossimo anno, quando l’evento clou della stagione riservato ai protagonisti del Lamborghini Super Trofeo Europa, Asia e Nord America ritornerà sul circuito spagnolo di Jerez de la Frontera il 23 e 24 novembre 2024. Con uno schieramento record di 82 vetture, Amaury Bonduel (BDR Competition) ha conquistato il titolo Pro dopo avere ottenuto due pole, una vittoria e un terzo posto. Alex Au e Frederik Schandorff si sono laureati campioni Pro-Am centrando due successi di classe con il team Target Racing. Il titolo della Am è andato agli americani Glenn McGee e Anthony McIntosh (Precision Performance Motorsports), mentre a Shota Abkhazava (Art Line) quello della Lamborghini Cup.

Il Lamborghini Super Trofeo Europa, che ha fatto segnare il record assoluto di 51 vetture al via, è stato vinto nella classe Pro da Brendon Leitch. Il pilota neozelandese del team Leipert Motorsport l’ha spuntata per otto punti e mezzo sul binomio del team VSR formato da Mattia Michelotto e Gilles Stadsbader. Con la squadra di Vincenzo Sospiri, nella Pro-Am Andrzej Lewandowski ha chiuso i giochi con una gara d’anticipo, conquistando il suo quinto titolo continentale ed il terzo nella stessa classe. Primo titolo invece nella Am per Gabriel Rindone, con i colori del team Leipert Motorsport. Per un punto e mezzo, nell’ultimo giro della gara conclusiva Luciano e Donovan Privitelio (padre e figlio) si sono infine laureati con Iron Lynx campioni della Lamborghini Cup. Nel Lamborghini Super Trofeo Nord America è stato assegnato anche l’ultimo titolo in palio, ovvero quello della classe Am, con Glenn McGee e Anthony McIntosh (Precision Performance Motorsports) che hanno conquistato la corona al termine della prima delle due gare del week-end.

Doppia vittoria per Danny Formal e Kyle Marcelli, i quali si erano già laureati campioni della Pro con il Wayne Taylor Racing nel precedente round di Indianapolis, così come avevano fatto Mark Wilgus (US RaceTronics) nella Lamborghini Cup e l’assente Keawn Tandon (NTE Sport) nella Pro-Am. Assegnato a Vallelunga anche il titolo asiatico della classe Am, che è andato a Aniwat Lommahadthai e Pasarit Promsombat (Star Performance by Absolute), e quello della Lamborghini Cup, in cui si è imposto Supachai Weeraborwornpong (Siamgas Corse). A laurearsi matematicamente campioni della Pro nel precedente appuntamento di Shanghai erano stati invece Marco Giltrap e Chris van der Drift, che sul circuito romano si sono imposti con il team Absolute Racing in entrambe le gare. Giochi già chiusi anche nella Pro-Am, in cui Oscar Lee e Dan Wells (DW Evans GT) arrivavano a Vallelunga con il titolo in tasca.