Lamborghini Super Trofeo Europa: a Valencia vincono Leitch e Moretti-Balthasar ma il titolo si deciderà a Vallelunga

VALENCIA - Dopo sette anni il circuito Ricardo Tormo di Valencia è tornato ad ospitare il Lamborghini Super Trofeo Europa offrendo due gare ricche di emozioni e con risultati incerti fino alle ultime curve. Ciò nonostante, al termine della tappa spagnola, la lotta per l’assegnazione del titolo continentale resta più aperta che mai.

Fine settimana decisamente positivo per Brendon Leitch che, seppur per una manciata di punti, continua a guidare la classifica assoluta. In gara 1, il neozelandese del team Leipert Motorsport ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale allungando la sua striscia consecutiva di ben sette podi. Scattato dalla seconda piazzola, Leitch ha subito sorpassato il poleman Amaury Bonduel. Svantaggiato da una sosta ai box eccessivamente lenta, Leitch si è ritrovato alle spalle di Sebastian Balthasar. I due hanno dato vita a un intenso duello culminato con il sorpasso del neozelandese avvenuto proprio nelle ultime curve.

Il pilota del Team Oregon Balthasar, in coppia con il velocissimo Marzio Moretti, si è rifatto in gara 2 ottenendo una perentoria vittoria davanti a Mattia Michelotto e Gilles Standsbader, terzi nella prima manche dopo una gara tutta in rimonta. La coppia del Vincenzo Sospiri Racing ora paga solamente tre punti e mezzo dal leader di campionato Leitch, il quale nella seconda frazione ha chiuso al quarto posto.

In classe Pro-Am la vittoria in gara 1 è andata alla coppia dell’Iron Lynx Emanuele Zonzini ed Emanuel Colombini, bravi a tagliare il traguardo in quinta posizione assoluta. A trionfare nella seconda manche è stato il pilota del Target Racing Alex Au, per l’occasione affiancato dal rientrante Patrick Kujala già campione Lamborghini nel 2015.

È proseguito il dominio di Paolo Biglieri e Petar Mati nella classe Cup. La coppia del Bonaldi Motorsport ha ottenuto il quarto trionfo stagionale allungando in classifica, mentre Jürgen Krebs è riuscito ad imporsi in solitaria nella prima frazione. A dividersi le affermazioni in classe Am sono stati Ibrahim Badaway, ora secondo in classifica generale, ed Elie Dubelly e Karim Ojjeh al loro primo centro stagionale.

Il quinto, e penultimo, appuntamento del Lamborghini Super Trofeo Europa si disputerà il 12 e 13 novembre sul tracciato di Vallelunga. Il circuito intitolato a Piero Taruffi, il fine settimana successivo, ospiterà anche il round conclusivo della serie continentale e le World Finals Lamborghini, che quest’anno giungono alla loro decima edizione.