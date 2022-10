Lamborghini vince a Monza il titolo italiano Endurance con il romano Liberati e il giapponese Nemoto

MONZA – Il quarto titolo assoluto di Edoardo Liberati è anche il suo primo italiano nella serie Endurance (il terzo per Lamborghini) del campionato Gt. Il 29enne romano, seguito in pista dal padre Gianni, ex pilota turismo, si è imposto nell'ultima gara a Monza conquistando l'alloro tricolore assieme allo junior driver giapponese Yuki Nemoto. Nel corso della stagione aveva corso anche Michele Beretta, pure lui già vincitore del campionato, e assente in Lombardia perché impegnato nella 8 Ore di Indianapolis. Il successo è arrivato al volante della Huracán Gt3 Evo numero 19.

«È andato tutto molto bene – commenta Liberati – a partire dalle libere: abbiamo lavorato per risparmiare l'usura delle gomme e per riuscire a partire davanti perché le previsioni per la gara erano incerte. Abbiamo centrato la pole e abbiamo consolidato quanto costruito nel corso della stagione e alla fine abbiamo vinto gara e titolo. Grazie a Yuki, grazie all'Vsr, grazie alla Lamborghini e grazie anche a Michele, che a Monza non c'era, ma che ha contribuito alla conquista del titolo».

La stessa scuderia ha festeggiato anche Andrea Cola e Baptiste Moulin, che si sono aggiudicati il titolo Gt3 Pro-Am sempre con la Lamborghini. A Miloš Pavlović e Michael Fischbaum, settimi assoluti con la Lamborghini Huracán Super Trofeo del team Bonaldi Motorsport, è andato invece l'alloro della Gt Cup Pro-Am (in ex aequo con Rocco Mazzola).

Il primo titolo di Liberati risale al 2008, quando si era imposto nella Formula Azzurra, il campionato a ruote scoperte destinato a valorizzare i giovani talenti. I successivi due li ha ottenuti in un altro continente, entrambi al volante di una vettura della casa del Toro: nel 2015 la versione asiatica del Super Trofeo Lamborghini e nel 2016, tra l'altro in coppia con Andrea Amici, la Gran Turismo d'Asia al volante di una Lamborghini Gt3.

Il successo italiano è arrivato dopo quattro gare archiviate con due successi (Mugello e Monza, in entrambi i casi con partenza dalla Pole) e un secondo posto (a Pergusa). Il risultato scartato è stato il quarto posto di Vallelunga, la due ore vinta da una coppia formidabile, Barrichello e Fisichella. La stagione di Liberati è stata impegnativa perché il 29enne capitolino ha preso parte anche al campionato Lamborghini del Nord America con una Super Trofeo Evo2 da 620 cavalli coronato con qualche podio e due pole. I suoi impegni non sono conclusi: nel consueto appuntamento che chiude la stagione di Lamborghini, in Portogallo, a Portimao, Liberati prenderà parte a sei gare in un fine settimana, ossia la finale dei campionati d'Europa, del Nord America e mondiale, riservata a chi ha partecipato ad almeno due gare di entrambe le competizioni.