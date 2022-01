Trionfo Loeb, buona la prima con la Ford Puma. Foratura per Ogier con la Toyota nel penultimo stage e il "cannibale" vince a Monte Carlo

MONACO – Ogier nei giorni pari, Loeb in quelli dispari. La sfida francese nel Rallye Monte-Carlo, la prima prova del mondiale di specialità 2022, se l'è aggiudicata Sébastien Loeb che ha guidato sul gradino più alto del podio la Ford Puma plug-in al suo debutto iridato. Il rivale Sébastien Ogier (Toyota Gr Yaris) aveva chiuso in testa le giornate di giovedì e sabato, mentre il “cannibale, primo venerdì, ha confermato il piazzamento dopo il Power Stage.

Il margine del campione in carica era rassicurante alla vigilia delle ultime quattro cronometrate: 21.1''. Ogier aveva poi aumentato il vantaggio fino a 24.5'', ma nella penultima frazione ha rimediato una foratura che gli è costata quasi 35 secondi consentendo a Loeb di superarlo nella generale. Così, invece del prevedibile 55^ successo di Ogier, è arrivata l'80^ affermazione di Loeb (10,5'' di margine), che aveva vinto il suo ultimo rally iridato nell'autunno del 2018 quando correva con la Citroen.

Alle spalle dei due transalpini che si sono aggiudicati 17 dei Rallye Monte-Carlo dal 2003 in poi si è piazzato Craig Breen, che al suo esordio con la M-Sport e la Ford Puma ritrova il podio a tre mesi dall'ultima volta (in ottobre, in Finlandia, con al Hyundai), che era anche la sua ultima apparizione nel Wrc1. Il ritardo dell'irlandese ha sfiorato il minuto e 40 secondi. Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris) è arrivato quarto a 2:16.02 da Loeb, ma si è assicurato i 5 punti del Power Stage. Poi la terza delle quattro Ford Puma siperstite, quella del Gus Greensmith: il britannico ha chiuso a 6.33.4 dal vincitore, anche se 3 minuti sono di penalità. L'altra Puma, quella affidata ad Adrien Fourmaux, era fuori gara da venerdì mattina.

Solo sesto Thierry Neuville, il solo pilota al volante della Hyundai i20 N arrivato al traguardo: sia Ott Tänak sia Oliver Solberg avevano dovuto ritirarsi. Il belga è il penultimo dei piloti del Rally1 della Top 10, perché anche Takamoto Katsuta (Toyita Gr Yaris) è riuscito rientrarci. Lontani gli altri, incluso Elfyn Evans (Toyota Gr Yaris), che è arrivato secondo nel Pwer Stage garantendosi 4 punti. Il primo del Rally2 è stato Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia). Nella classifica generale, Loeb è al comando con 27 punti seguito da Ogier con 19, Rovanperä con 17, Breen con 15, Neuville con 11 e Greensmith con 10. Tra i costruttori la Ford M-Sport è al comando davanti alla Toyota Gazoo Racing e alla Hyundai. La seconda tappa è in programma tra un mese in Svezia.