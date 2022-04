Lorenzo, esordio a Monza alla Porsche Carrera Cup. Ex campione MotoGp: «Sogno Le Mans con Rossi e Pedrosa»

MONZA - Giornata di grandi esordi presso il “Tempio della velocità” a Monza in vista del della Porsche Carrera Cup Italia. L’ex campione del mondo MotoGP Jorge Lorenzo ha tenuto a battesimo la nuovissima Porsche GT3 che si appresta a esordire nella competizione col team Q8 HI Perform parlando anche dei sui progetti sportivi sulle quattro ruote come alcuni suoi ex rivali del Motomondiale. Nel futuro ti vedi protagonista alla 24h di Le Mans, magari con un super team con Dani Pedrosa e Valentino Rossi? «Si si tutto è possibile - racconta il campione MotoGP - sono aperto a tutto, vivo giorno per giorno a breve termine, il breve termine oggi è il Porsche Carrera Cup Italia. Però chissà…sempre però con la priorità di divertirsi, non si sa mai il mondo cosa potrà portare». Quale è stato il tuo ultimo pensiero da campione del mondo MotoGP e il tuo primo pensiero da pilota Porsche?

«È veramente una figata correre con Porsche, è un campionato bello ma molto meno stressante e competitivo della MotoGP, è una figata e mi diverto tantissimo». Tu in Porsche Carrera Cup Italia, Pedrosa nel Lamborghini Super Trofeo e Rossi nel GT World Challenge Europe Endurance, avete intenzione di dominare nelle corse GT come avete fatto nel Motomondiale? «Dominare - aggiunge Lorenzo - sarà difficilissimo se non impossibile, perché lottare con piloti che iniziano a guidare i kart da quando hanno cinque anni e che hanno corso in tutte le categorie minori per arrivare sino a qui rispetto a chi ha già avuto una carriera importantissima con la MotoGP. Soprattutto perché guidano in questo campionato da più di cinque e dieci anni e hanno una notevole esperienza rispetto alla mia; è veramente difficile. Però non siamo lontani, sicuramente miglioreremo pian piano e qualche risultato interessante magari riusciamo a portarlo a casa».