Marquez verso Ducati Gresini, il dg Dall’Igna conferma. Il campione spagnolo vuol tornare come a tempi delle sfide con Rossi

Dalla Honda alla Ducati, non ufficiale, per cercare di tornare lui stesso, quello delle grandi sfide con Valentino Rossi. Il futuro di Marc Marquez verso una moto con il motore della casa di Borgo Panigale si fa sempre più certo come ammesso dal direttore generale del Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, che ha praticamente ufficializzato l’approdo dell’otto volte campione del mondo in sella a una delle Desmosedici celesti del Gresini Racing. «Marc - ha detto uno dei boss della Rossa delle due ruote - è stato uno dei piloti più forti della storia. Quindi che lui voglia fortemente salire su una Ducati non può che far piacere. Ha deciso di lasciare Honda per una Ducati non ufficiale: a maggior ragione questo sottolinea il fatto che voglia la nostra moto. Questo è quello che ho sentito, poi chiaramente non c’è ancora l’ufficialità».

Una decisione presa quella del campione spagnolo che gira nei paddock della MotoGp da tempo e che sta per diventare realtà: «Credo ci siano tantissime cose da fare e - spiega Dall’Igna - credo sia un contratto complicato da rompere. Nell’eventualità che lui lo voglia rompere chiaramente. Però mi sembra che le dichiarazioni fatte siano queste». Poi Dall’Igna va quindi oltre l’arrivo di Marquez nelle file del team fondato da Fausto Gresini, iniziando a prefigurare rischi ma anche opportunità dell’ingresso di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi nel sistema-Ducati: «L’arrivo è tutto da definire, non c’è ancora l’ufficialità. Ma a parte questo noi siamo concentrati sul campionato in corso, che ha ancora molte cose da dire. E dobbiamo ancora fare tante gare. Marquez è, per tanti motivi, un pilota ingombrante: sicuramente c’è la preoccupazione che possa in qualche modo rompere qualche equilibrio che c’è all’interno di tutti i team Ducati. Ma questo eventualmente farà parte del gioco e starà a noi essere bravi a gestire la situazione».