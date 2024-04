Maserati vince nella prima gara del GT2 European Series. Al Paul Ricard storico successo con Gorini e Tamburini

Sul circuito del Paul Ricard, in Francia, la Maserati GT2 numero1 del team LP Racing ha ottenuto la prima vittoria nel campionato Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli. Si tratta di un epilogo storico arrivato in Gara 1, per merito dei piloti Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, in occasione dell'appuntamento di apertura della stagione. Inoltre, nella seconda prova sul tracciato francese, la casa del tridente ha centrato un altro podio con il terzo posto della seconda vettura del team LP Racing condotta da Philippe Prette. In Gara 1, la Maserati GT2 numero 1, scattata dalla pole position, ha mantenuto il comando fino al traguardo, resistendo agli attacchi degli avversari.

La Maserati numero 2 di Prette, invece, è rimasta coinvolta in un incidente ed ha chiuso al nono posto assoluto. In Gara 2, Philippe Prette si è riscattato con il terzo posto assoluto, che gli è valso il successo nella Am Cup. L'altra vettura del tridente del team LP Racing, con Gorini e Tamburini al volante, ha terminato al 13esimo posto a seguito di un contatto avvenuto mentre lottava per la vittoria finale. Per vedere le Maserati GT2 di nuovo in gara, bisognerà attendere il prossimo impegno del Fanatec GT2 European Series Powered by Pirelli, in programma a Misano, in Italia, dal 17 al 19 maggio.