Max Rendina torna in versione pilota e punta al Rally di Corinto

Max Rendina in versione pilota - in questa veste, l'organizzatore del Rally di Roma Capitale può vantare due titoli mondiali nella categoria Produzione e un titolo italiano Gruppo N - è in Grecia per disputare il Rally di Corinto terza prova del campionato ellenico, in programma nel week end. La gara, nota per i suoi storici impegnativi percorsi, ha subito importanti modifiche a causa delle alte temperature e rischio incendi. In particolare sono state vietate le ricognizioni. Affiancato come sempre dal navigatore Emanuele Inglesi, Max correrà con la Skoda Fabia R5 di Motorsport Italia.

Il pilota romano arriva a questo appuntamento forte della vittoria in R5 ottenuta nel precedente appuntamento. Tornando al percorso della gara, sfrutta parte dei percorsi già usati dall'Acropolis Rally valido per il Campionato mondiale. La cerimonia di partenza è prevista oggi all 15, domani cinque prove speciali per complessivi 71,7 km. Tra i rivali più quotati il greco Ioannis Papadimitriou, che abbiamo visto tante volte nelle gare italiane, con una Fabia R2. "Puntiamo a ottenere un altro risultato positivo.Non sarà facile contro i piloti locali che conoscono meglio di noi queste prove. Abbiamo svolto solo un piccolo test in un circuito di rallycross che ha dato buoni risultati seppure poco indicativo rispetto alle condizioni che troveremo in gara". In bocca al lupo Max!