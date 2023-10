McLaren ingaggia il giovane brasiliano Bortoleto. Il 18ene campione di F3 lavorerà allo sviluppo della monoposto

Nuovo ingresso in casa McLaren. La scuderia britannica ha annunciato di aver ingaggiato il campione di Formula 3, Gabriel Bortoleto con il compito di sviluppare la monoposto. In attesa di conoscere per quale squadra correrà la prossima stagione, il giovane brasiliano - ha solo 18 anni - si unisce a Pato ÒWard, Ryo Hirakawa e Ugo Ugochukwu.