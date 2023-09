Meloni al gran premio di Monza, prima volta da Presidente del Consiglio

MONZA - Giorgia Meloni torna all’autodromo di Monza da presidente del consiglio, dopo che lo scorso anno aveva fatto visita al Gran premio d’Italia in piena campagna elettorale per le elezioni politiche. Accompagnata dalla sorella Arianna, ha accettato le richieste di selfie arrivate dagli appassionati di Formula 1 presenti fuori e dentro il paddock.

Accolta dal presidente dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani, ha fatto visita al centro hospitality della Formula 1, ai box Ferrari e ai box dell’Alfa Romeo, dove - secondo quanto appreso - si è complimentata per la livrea tricolore dell’ auto - in onore della fuoriserie 33 Stradale della casa automobilistica del gruppo Stellantis presentata nei giorni scorsi al Museo dell’Alfa Romeo di Arese - e si è seduta nella macchina del pilota Zhou Guanyu. Insieme al presidente della Fia, la Federazione internazionale dell’automobile, Mohammed Ben Sulayem, si è recata poi in pista e in tribuna, dove ha assistito all’esecuzione dell’inno nazionale italiano e al volo delle Frecce tricolori, presenti anche tra gli ospiti del paddock con le squadre piloti del passato.