Michael Rendina cala l'asso sul Roma Capitale. Esordio del “figlio d'arte” al volante di una Renault Clio Rally5

Michael Rendina esordirà dal 22 al 24 luglio nel FIA European Rally Championship. Il pilota romano, classe 2002, affronterà per la prima volta il Rally di Roma Capitale, la gara di casa per antonomasia, valida sia per la serie continentale che per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Rendina sarà al volante di una Renault Clio Rally5 gestita da Motorsport Italia in tutto e per tutto uguale a quelle che animano il Campionato Italiano Rally Junior, ma essendo iscritto alla gara europea non concorrerà allo Junior, pur potendosi confrontare con i piloti che questa vettura l’hanno già portata in gara nei primi rally della stagione. Michael è navigato dall’esperto co-driver Mario Pizzuti, con per molti anni sul sedile di destra proprio di Max Rendina, Michael ha disputato finora il Rally Ronde di Sperlonga, il Rally Valle della Guardia, con il quinto assoluto, e lo scorso Rallye Sanremo, prima gara CIAR disputata da Rendina.

“Sono impaziente di prendere il via del Rally di Roma Capitale - ha commentato il giovane pilota romano - anche se non nascondo un po’ di sana apprensione per questo impegno. Si tratta da una parte della gara di casa durante la quale sarò sostenuto da tanti amici, conoscenti e familiari, dall’altra sarà un rally lungo, tosto, caldo e difficilissimo. Posso contare sulla grande esperienza di Mario. Sono elettrizzato e sono sicuro che a prescindere da tutto ci divertiremo”.

“In una gara con quasi 190 chilometri di prove speciali e oltre 870 chilometri complessivi - ha concluso Michael - la gestione della prestazione sarà fondamentale. Gli pneumatici Pirelli andranno ovviamente interpretati per evitare che si usurino troppo velocemente, specie sulle prove lunghe in modo particolare sulla Rocca di Cave-Subiaco di oltre 32 chilometri e sulla Santopadre-Fontana Liri di oltre 29 chilometri. Non sarà una passeggiata”.

L’evento vivrà ovviamente il suo momento clou nella giornata di venerdì 22 luglio, quando dalle 19:00 la partenza nel centro di Roma a Castel Sant’Angelo porterà entusiasmo agli appassionati, turisti e curiosi. Le vetture percorreranno poi una passerella per le vie della Capitale che si concluderà al Colosseo, con la prima vera prova speciale, “Colosseo ACI Roma”. La gara sarà poi concentrata sabato e domenica con altre 12 prove speciali. Arrivo a Fiuggi domenica a partire dalle 17:00.

La SSS1 Colosseo ACI Roma sarà seguita in diretta anche su SKY Sport Arena (Canale 204 SKY), ma non mancheranno approfondimenti a cura di ACI Sport TV, RAI Sport, Motorsport Italia TV e tutte le emittenti locali.