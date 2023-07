Moto d’acqua, si assegnano in Lituania i titoli europei. Dal 6 al 9 luglio il 2° appuntamento della competizione continentale

Dopo la tappa di apertura, svoltasi in Ungheria dal 22 al 25 giugno, il Campionato Europeo Moto d’Acqua 2023 prosegue in Lituania, nelle acque della laguna artificiale di Kupiškis, dal 6 al 9 luglio. Il secondo e ultimo appuntamento della competizione continentale è decisivo per l’assegnazione dei titoli europei. Le ambizioni dell’Italia sono concentrate su Roberto Mariani, Andrea Guidi, Michele Marras, Alberto Santini e Massimo Accumulo. “Ci auguriamo che i piloti italiani siano all’altezza della prima tappa che si è svolta in Ungheria, dove Roberto Mariani ha conquistato il primo posto nel Freestyle davanti a Massimo Accumulo, mentre Andrea Guidi si è affermato nella Ski GP2. La conferma nella seconda e conclusiva tappa del Campionato Europeo sarebbe molto importante per noi”, dichiara Giorgio Viscione, Presidente Commissione Moto d’Acqua della Federazione Italiana Motonautica F.I.M. C.O.N.I.

Per il Gran Premio di Lituania sono attesi alcuni dei migliori piloti del panorama continentale. L’appuntamento, che farà da cornice anche al Campionato Europeo Ski Junior e al Campionato Mondiale Runabout Junior, è organizzato dalla Federazione Lituana Motonautica (LVMSF) con l’autorizzazione di Aquabike Promotion Ltde sotto l’egida della Federazione Internazionale Motonautica.

Le categorie in gara per il Campionato Europeo sono Ski Division (GP1, GP1 Donne, GP2, GP3, GP4), Runabout (GP1, GP2, GP4, GP4 Donne) e Freestyle. Nel Campionato Europeo Ski Junior gareggeranno la Ski GP3.3, GP3.2,mentre per il Campionato Mondiale Junior si disputerà la Runabout Junior GP4.

Si comincia giovedì 6 luglio con le iscrizioni e la cerimonia d’apertura. Venerdì 7 luglio le prove libere e le qualifiche per la pole position. Dalle 16.30 alle 19.00 il via alle prime manche. Le competizioni proseguiranno sabato e domenica, in un fitto programma che prevede tre manche per tutte le categorie con la sola eccezione del Freestyle, che si decide in due manche. Al termine delle gare, dalle 19.30 alle 20.15, saranno premiati i vincitori di tappa e del Campionato Europeo Moto d’Acqua.