Moto d’acqua, assegnati in Lituania i titoli continentali. Oro per Andrea Guidi (SKI GP2) e Roberto Mariani (Freestyle)

Doppio ora italiano ai Campionato Europeo Moto d’Acqua in Lituania. La seconda e ultima tappa della kermesse continentale si è svolta nel bacino artificiale di Kupiškis. Acque limpide e un clima mite hanno accolto gli 86 piloti iscritti, provenienti da 15 nazioni. Tra sogni di gloria e voglia di rivalsa è stato un ultimo atto altamente combattuto e spettacolare, in cui non sono mancati arrivi al fotofinish, sfortunati imprevisti e clamorosi ribaltoni di classifica.

Per i colori azzurri vittorie di Andrea Guidi nella Ski GP2 e Roberto Mariani nel Freestyle. I due piloti hanno portato l’Italia sul tetto europeo, aggiudicandosi tappa e campionato continentale. Per Guidi, che si è laureato anche vice campione europeo nella Ski GP1, si è trattato del primo titolo continentale in carriera. Mariani, dal canto suo, ha conquistato il nono titolo europeo di categoria. Per il terzo anno consecutivo, ha inoltre firmato una doppietta tutta italiana con Massimo Accumulo, ancora una volta sulla piazza d’onore. Grande rammarico, invece, nella Runabout GP2 per Michele Marras, che con il sesto posto di tappa si è fermato a sole tre lunghezze dal terzo gradino del podio del campionato europeo. Più indietro, infine, Alberto Santini, che nella Runabout GP4 si è classificato all’undicesimo posto.

TUTTI I RISULTATI

Nella Ski GP1 il francese Axel Courtois, con due successi e un secondo posto nelle tre manche disputate, ha conquistato tappa e titolo europeo. Nella Ski GP3 si è confermato protagonista assoluto l’ungherese Csongor Jászai, campione continentale con 150 punti davanti al portoghese Manuel Leite. Soltanto due piloti in gara nella Ski GP4, con il lettone Daniils Potrivailo che ha avuto la meglio sul padrone di casa Mindaugas Skarbalius in un derby dal sapore baltico. Nella classe regina femminile la vittoria finale è andata alla francese Jessica Chavanne, che con due successi e un secondo posto ha conquistato tappa e campionato europeo.

Finale a sorpresa nella Runabout GP1, con l’ungherese György Kasza costretto a cedere il primo gradino del podio al ceco Martin Doulik Jr. a causa di un problema meccanico nella manche conclusiva. Nella Runabout GP2 si è affermato il polacco Marcin Senda, nonostante la penalizzazione nella terza manche. Emozionante testa a testa nella Runabout GP4 tra il ceco Petr Dryjak e il polacco Juliusz Roman, che si aggiudica la tappa e il titolo.

Infine, secondo “en plein” consecutivo nella Runabout GP4 femminile per la ceca Nikola Dryjakova, mattatrice assoluta anche della tappa di apertura, che bissa così il titolo europeo dello scorso anno.