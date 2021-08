MotoGP Austria, Brad Binder conquista una vittoria rocambolesca. Baganaia e Ducati a Podio

Brad Binder va all in al Red Bull Ring, gran premio di casa della sua KTM, e conquista la sua seconda - rocambolesca - vittoria in carriera. Un gran premio il cui momento di svolta è giunto a quattro giri al termine: fino a quel momento, con Giove Pluvio che prometteva di scatenare la sua furia sul tracciato, Francesco Bagnaia e la Ducati stavano gestendo la gara in prima posizione, riuscendo a contenere gli attacchi di Marc Marquez e Fabio Quartararo. Una corsa che dunque si stava incanalando in un duello finale tra i portacolori di Borgo Panigale, di Tokio e di Iwata.

Flag to Flag

Ed invece, quel temporale a scombinare, a sparigliare le carte in tavola. Dopo un primo rientro ai box di Miller e Rins nelle retrovie, ecco dunque il "pit entry" dei primi in classifica: troppa acqua con le slick, sopratutto nelle curve 7 e 8. Tutti dentro tranne proprio Brad Binder che a quel punto ha dato il via ad una seconda - brevissima - corsa fatta non tanto di velocità quanto di sensibilità e resistenza: correre con le gomme slick sull'acqua è stata un'impresa al limite della follia che però ha portato al jackpot massimo per il sudafricano.



Slick sul bagnato



Bello spettacolo sì, ma in una MotoGP sempre alla ricerca della sicurezza, forse i vertici dovranno interrogarsi sulle parole dello stesso Binder in parco chiuso: "Non sentivo più il freno lavorare, è stato spaventoso. Qualcuno mi ha aiutato a stare su!". Dietro di lui sotto la bandiera a scacchi, ecco proprio Bagnaia davanti a Jorge Martin, con Marc Marquez invece finito in terra in curva uno. Pecco è stato in grado di recuperare dopo il cambio-moto, con un ultimo giro in cui ha inanellato un numero imprecisato di sorpassi nei confronti di chi era rimasto fuori. Valentino chiude in ottava piazza con le slick, con anche il sapore dolce-amaro di un podio accarezzato per un giro, accommiatato da un pubblico che ha voluto tributare il suo ultimo saluto sportivo. Ottimo quinto Luca Marini, anche lui rimasto fuori con le slick.

Fabio Quartararo ha chiuso in settima posizione confermando dunque la sua leadership mondiale con 181 punti. Secondo ora è proprio Bagnaia a 134 punti in compagnia di Joan Mir, mentre Zarco - caduto a metà gara - scala in quarta posizione.