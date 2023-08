Bagnaia: «Nuovo format delle libere? Per me non cambierà nulla». A Silverstone attesa la pioggia nel fine settimana

«Nelle prove libere per me non cambierà niente perché ho sempre lavorato per la gara in FP1». Intervistato da Sky Sport, Francesco Bagnaia ha commentato così il nuovo format delle libere: da Silverstone saranno soltanto le FP2 a decretare i migliori 10 qualificati al Q2, mentre finora si prendeva in considerazione la classifica combinata, con i migliori tempi delle prime due sessioni. Nel 2022 Bagnaia vinse a Silverstone, nonostante «un fine settimana molto complicato» ha ricordato il pilota della Ducati, leader del mondiale MotoGP. «Sicuramente è una pista dove faccio molta più fatica a fare la differenza con le gomme nuove». E poi ci sarà la variabile del meteo «che sembra non sarà buonissimo nel fine settimana».