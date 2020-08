MotoGp Stiria, Yamaha senza freni: Viñales si lancia a oltre 200 km/h. Gara sospesa e ripresa: vince Oliveira

Paura al MotoGp a Stiria: il pilota spagnolo Maverick Vinales si è lanciato dalla sua Yamaha a una velocità di oltre 200 Km/h dopo essersi reso conto che la moto aveva i freni fuori uso. Il pilota è arrivato alla staccata a 210 km/h e ha avuto il coraggio di lanciarsi all'istante dalla moto, dopo essersi reso conto in un attimo di non poter frenare. Si corre sul circuito di Spielberg (Austria).

Una grande presenza di spirito per il pilota, che ha rischiato grosso alla curva 1 del giro n.17. La sua Yamaha è poi finita contro le protezioni della pista, prendendo fuoco. Il pauroso episodio è avvenuto al 16° giro del GP di Stiria, quinto appuntamento della stagione 2020 della MotoGp. Grande spavento, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per Vinales, visibilmente sotto choc al rientro ai box. La gara è stata momentaneamente interrotta. Come mostrato dalle immagini tv anche Rossi, compagno di squadra di Vinales, parlando con un altro pilota del team satellite della Yamaha, ha lamentato un problema ai freni. Una grande presenza di spirito per il pilota, che ha rischiato grosso alla curva 1 del giro n.17. La sua Yamaha è poi finita contro le protezioni della pista, prendendo fuoco.

Gp di Stiria, vince Oliveira

Miguel Oliveira ha vinto il Gp di Stiria, che si è disputato sulla pista di Spielberg, in Austria, valido per il Mondiale della MotoGp. Il portoghese della Ktm, con il tempo di 16'56"025, ha preceduto nell'ordine l'australiano Jack Peter Miller su Ducati, 0"316, e lo spagnolo Paul Espargarò su Ktm, a 0"540. Primo degli italiani Andrea Dovizioso (a 1"414), su Ducati, 5/o. Valentino Rossi, su Yamaha, non è riuscito ad andare oltre il 9° posto, con un ritardo di 4"517.