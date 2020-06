Motomondiale, si parte il 19 luglio a Jerez. Due GP a settembre a Misano Adriatico

ROMA - È stato ufficializzato il calendario del motomondiale 2020. Si parte il 19 luglio a Jerez de la Frontera che replicherà con un secondo Gp una settimana più tardi. Sono in calendario 13 gare, di cui due in Italia sul circuito di Misano Adriatico il 13 e 20 settembre. Ultima gara sicura in calendario quella del 15 novembre a Valencia. La gare saranno tutte in Europa anche se rimangono in sospeso 4 Gp, quelli di Texas, Argentina, Thailandia e Malesia che dovranno essere confermati entro il 31 Luglio.

Doppio appuntamento per la MotoGp, a settembre, a Misano Adriatico. A fianco del tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato anche quest’anno, nasce il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini, per nove giorni all’insegna della velocità sulle due ruote. La prima gara è in programma il secondo fine settimana di settembre, nel week end dell’11-13 settembre, e subito dopo, in quello del 18-20 settembre, debutterà il nuovo Gran Premio. I due Gran Premi, è stato spiegato in una videoconferenza, si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, e quindi - al momento - senza pubblico dal vivo, ma con l’auspicio e la speranza che si possano creare le condizioni perché le tribune del Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, possano accogliere in settembre almeno una parte di spettatori possibili.