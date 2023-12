Nasser Al-Attiyah pilota ufficiale di Dacia nei rally-raid per puntare alla Dakar. Compagno di squadrà sarà Loeb

Sarà Nasser Al- Attiyah il pilota ufficiale di Dacia nei rally- raid. Al- Attiyah è stato due volte Campione del Mondo Rally Fia (Wrc-2) e 19 volte Campione Rally Fia del Medio Oriente tra il 2003 e il 2015. Il pilota ha partecipato a tante gare di rally, su pista e nei rally- raid. In questi ultimi vanta un record senza precedenti. In particolare, è stato cinque volte vincitore della Coppa del Mondo Rally Tout Terrain e due volte vincitore del Campionato del Mondo Rally- Raid. Per la Dakar, nel 2010, ha concluso la gara in seconda posizione a 2 minuti e 12 secondi da Carlos Sainz. Ha vinto la Dakar per la prima volta nel 2011, davanti a Giniel De Villiers e Carlos Sainz.

Le successive vittorie di Nasser alla Dakar sono state nel 2015, 2019, 2022 e 2023, insieme al copilota Mathieu Baumel che sarà al suo fianco anche nell’impegno con Dacia. Nasser Al- Attiyah e Mathieu Baumel costituiscono quindi il terzo equipaggio del Team Dacia per il progetto del rally-raid, affiancati dagli equipaggi composti da Sébastien Loeb e Fabian Lurquin, oltre a Cristina Gutiérrez Herrero con Pablo Moreno Huete. A partire dal 2024, questi 3 equipaggi testeranno un prototipo del marchio alimentato da carburante sintetico sulle piste del Rally del Marocco, con l’obiettivo comune di vincere la Dakar.