Nel 1° giorno dei test Pirelli F1 a Yas Marina, comandano Bottas e Vettel

A 48 ore dalla disputa dell'ultimo Gran Premio stagionale, i dieci team del Mondiale F1 sono rimasti sul circuito di Yas Marina per due giornate di test collettivi targati Pirelli. Il costruttore dei pneumatici italiani, come da tradizione, sfrutta queste prove per verificare la bontà delle mescole delle gomme 2020 comparate a quelle 2019. Un gran lavoro per i tecnici Pirelli e per tutte le squadre che colgono l'occasione per collaudare una serie di modifiche aerodinamiche che saranno poi introdotte sulle monoposto del prossimo anno. I due turni odierni hanno visto prevalere, tanto per non cambiare, la Mercedes con Valtteri Bottas. Mentre a Lewis Hamilton è stata concessa una immediata vacanza, il finlandese oggi ha lavorato sodo completando 138 giri, poco più della distanza di due Gran Premi. Bottas ha ottenuto il suo miglior tempo in 1'37"124 precedendo un instancabile Sebastian Vettel (1'37"991), che non ha voluto mancare a queste prove passando davanti ai box per 136 volte. Il tedesco in mattinata ha anche sofferto un problema agli scarichi mentre nel pomeriggio un leggero contatto con Sergio Perez ha provocato una foratura ad una gomma.

La Pirelli ha portato ben sei tipi di mescola 2020 denominate C1, C2, C2B (per le dure), C3 (per le medie), C4 e C5 (per le soft). Bottas ha però ottenuto il suo miglior crono con le C4 del 2019 mentre Vettel lo ha siglato con le C5 2020. Velocissimo Daniil Kvayt, che con la Toro Rosso-Honda è risultato terzo in 1'38"183. Il russo ha girato soltanto nel turno del pomeriggio in quanto al mattino è salito in macchina Sean Gelael, pilota indonesiano di Formula 2 che ha già svolto alcune prove con la Toro Rosso nel 2018 e 2017. Il record dei giri compiuti oggi spetta a Max Verstappen con 153 passaggi e un tempo di 1'39"926, il settimo in classifica. Ovviamente, i team non hanno cercato la prestazione assoluta, come è il caso della Red Bull appunto. Sulla Renault è salito per la prima volta Esteban Ocon, nuovo pilota della Régie per il 2020 al posto di Nico Hulkenberg. Il francese, molto alto, ha girato poco per problemi al sedile e di posizione. Con la Williams-Mercedes invece, ha girato nel pomeriggio (dopo George Russell), Roy Nissany, primo pilota israeliano ad esibirsi in un test collettivo di F1. Nissany qualche anno fa in un test privato aveva provato la Sauber. Protagonista della Formula 2 2018, Roy quest'anno è rimasto fermo per un problema ad un braccio in seguito a un incidente in bicicletta che lo ha tenuto lontano dalle piste. Fino a oggi. Da segnalare un problema tecnico per l'Alfa Romeo-Ferrari di Kimi Raikkonen.

Domani, la Ferrari schiererà Charles Leclerc mentre la Mercedes impiegherà il pilota Williams George Russell, che è parte del programma Junior Mercedes. Con la Red Bull ci sarà Alexander Albon, con la McLaren Carlos Sainz, con la Renault di nuovo Ocon, con la Toro Rosso Pierre Gasly, con la Racing Point Lance Stroll, con l'Alfa Romeo il nostro Antonio Giovinazzi, con la Haas il tester Pietro Fittipaldi (nipote del due volte campione del mondo Emerson) mentre sulla Williams si alterneranno Nissany e il nuovo pilota 2020 Nicholas Latifi.

Martedì 3 dicembre 2019, 1° giorno

1 - Valtteri Bottas (Mercedes) - 1'37"124 - 138 giri - tempo ottenuto con gomme C4 2019

2 - Sebastian Vettel (Ferrari) - 1'37"991 - 136 - C5 2020

3 - Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) - 1'38"183 - 72 - C5 2020

4 - Sergio Perez (Racing Point-Mercedes) - 1'38"434 - 120 - C5 2020

5 - Romain Grosjean (Haas-Ferrari) - 1'39"526 - 146 - C5 2020

6 - Lando Norris (McLaren-Renault) - 1'39"741 - 125 - C5 2020

7 - Max Verstappen (Red Bull-Honda) - 1'39"926 - 153 - C3 2020

8 - Esteban Ocon (Renault) - 1'39"962 - 77 - C4 2020

9 - George Russell (Williams-Mercedes) - 1'40"368 - 87 - C5 2020

10 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) - 1'40"903 - 93 - C4 2020

11 - Sean Gelael (Toro Rosso-Honda) - 1'41"640 - 67 - C4 2020

12 - Roy Nissany (Williams-Mercedes) - 1'44"760 - 41 - C3 2020