Neuville (Hyundai) in testa dopo la PS1 del Rally di Portogallo, quarta prova del mondiale 2020. Da oggi si fa sul serio

COIMBRA – Thierry Neuville (Hyundai i20 N) è il primo pilota ad andare al riposo in testa alla Rally di Portogallo, quarta tappa del mondiale di specialità nonché prima prova interamente sullo sterrato. Il margine del belga sul secondo, che è il compagno di squadra Ott Tänak, è di 6 decimi. Dopo 2,82 chilometri (meno dell'uno per cento dei 338 totali), il podio virtuale è completato dall'irlandese Craig Breen con la Ford Puma, che accusa 8 decimi dall'estone.

I piloti più attesi, ossia Sébastien Loeb (Ford Puma) e Sébastien Ogier (Toyota Yaris), in gara per la seconda volta quest'anno (la prima sfida era avvenuta nella gara inaugurale, a Montecarlo), sono rispettivamente ottavo a 3,4'' e quinto a 2,1'', il migliore della scuderia giapponese. Ogier aveva anticipato che quella lusitana è una prova che richiede una messa a punto particolare e che pertanto non era scontato che i due assi avrebbero fatto una corsa di testa.

Gus Greensmith è quarto con la terza vettura dell'Ovale Blu schierata dalla M-Sport. L'attuale leader del mondiale, il giovanissimo finnico Kalle Rovanperä, è sesto con la seconda Yaris a 2,7'' dalla vetta e precede il compagno di squadra Takamoto Katsuta, settimo a 2,8''. In nona posizione c'è il più veloce dello skakedown, Elfyn Evans con la quarta Yaris ibrida della classe regina, attardato di tre secondi e mezzo.

Quindi altri due piloti del Rally1, entrambi al volante della Ford Puma: Adrien Fourmaux, decimo a 4,4'' e Pierre Louis Loubet, undicesimo a 4,6''. Il Rally2 parla provvisoriamente polacco: Mikolaj Marczyk è dodicesimo a soli 3 decimi da Loubet e il connazionale Kajetan Kajetanowicz è tredicesimo a 5,3''. Entrambi sono al volante di una Skoda Fabia evo. Oggi si continua con 7 cronometrate per un totale di poco più di 121 chilometri. Dani Sordo, il terzo pilota schierato dalla Hyundai nel Rally1 e al suo esordio in questa stagione, deve già rincorrere: è 19° a 7,2'' da Neuville ed ha ammesso di non essere stato troppo concentrato. «Stavo cercando di capire come andava la macchina», ha spiegato.