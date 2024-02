A New York, la Williams ha mostrato la nuova livrea, la FW46 sarà svelata nei test di Sakhir

La Williams ha presentato a New York la livrea che apparirà sulla nuova FW46 nel campionato 2024. La monoposto erede della FW45 invece, la vedremo nei test di Sakhir che si terranno dal 21 al 23 febbraio. Probabilmente, però, la Williams girerà a Sakhir il 20 febbraio usufruendo dei soliti 100 km permessi dai filming days. Un importante accordo per il team diretto da James Vowles è la presenza dello sponsor Komatsu.

Vowles ha dichiarato: "È una pietra miliare significativa svelare la livrea 2024 in un luogo come New York City, la FW46 è stata al centro della nostra attenzione per molti mesi e c'è ancora uno sforzo enorme da fare da parte di tutti a Grove. Mentre cerchiamo di sfruttare lo slancio della scorsa stagione, abbiamo una formazione di piloti composta da Alex e Logan che sono in grado di lottare costantemente per i punti e allo stesso tempo di aiutarci a guidare il nostro sviluppo per il futuro".

"Da quando sono entrato a far parte della Williams un anno fa, ho visto questa squadra unire le forze per superare una serie di sfide e conquistare il settimo posto nel campionato costruttori, il ché ha significato molto per tutti i soggetti coinvolti. Abbiamo anche dimostrato al mondo che stiamo costruendo le basi per progredire. Continueremo a rafforzare la squadra sia dentro che fuori dalla pista attraverso miglioramenti alla nostra infrastruttura, investendo nelle nostre persone e attirando nuovi partner. La strada è ancora lunga, ma tutti stanno spingendo insieme per creare una nuova storia per questa squadra iconica".

Alex Albon ha aggiunto: “Dopo un anno molto positivo, speriamo di consolidare i nostri progressi e fare passi avanti. Abbiamo chiesto molto al team in termini di modifiche, abbiamo anche leggermente cambiato la filosofia della vettura, sono curioso di vedere se ci saranno miglioramenti. Di sicuro dovrò aggiustare lo stile di guida, ma sono fiducioso che sarà un cambiamento in meglio”.

Logan Sargeant: "Dopo aver svelato questa fantastica livrea, ora non vedo l'ora di mettermi al volante della FW46 e continuare a crescere come pilota. Ho avuto una pausa produttiva che mi ha permesso di prepararmi sia fisicamente che mentalmente per l'anno. Ho imparato molto nella mia prima stagione, conosco i miei obiettivi, cercherò di sfruttare i progressi che ho fatto da quando faccio parte della famiglia Williams Racing. Intendo contribuire maggiormente al successo della squadra".