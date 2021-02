Nyck d'Arabia, la Mercedes di de Vries trionfa nel primo EPrix della 7^ stagione. Piazza d'onore per la Venturi di Mortara

DIRIYAH – La scuderia Mercedes-Benz Eq ha cominciato la settima stagione della Formula E nello stesso modo in cui aveva concluso la sesta, ossia nel modo migliore: con un successo. Nyck de Vries ha raccolto il testimone dal belga Stoffel Vandoorne, che si era aggiudicato l'ultima gara di Berlino e che lo aveva preceduto in quell'ePrix. Con l'affermazione ottenuta in Arabia Saudita l'olandese è entrato nello storia della rassegna elettrica come primo vincitore di una gara corsa in notturna.

Il 26enne è stato il grande protagonista della prova inaugurale (29 punti su 30 disponibili) perché è stato il più rapido in entrambe le sessioni delle libere, nella qualifica e nella Superpole. Il punto per il giro veloce in gara se lo è tuttavia assicurato il compagno di squadra Vandoorne a conferma della superiorità della casa con la Stella della quale è cliente la Rokit Venturi, che con lo svizzero dal passaporto (anche) italiano Edoardo Mortara ha conquistato la piazza d'onore. Il podio è stato completato dal neozelandese Mitch Evans (Jaguar), sesto nella griglia iniziale.

Il tedesco dell'Audi Renè Rast è sempre stato competitivo, anche se alla fine si è dovuto accontentare della quarta posizione, due in meno rispetto alla partenza. È andata peggio a Pascal Wehrlein, arrivato quinto, che sembrava poter essere in grado di impensierire de Vries dopo essergli partito a fianco. Con l'altra Jaguar Sam Bird, che lo scorso anno a Diriyah si era aggiudicato uno dei due ePrix, ha azzardato un sorpasso a spese di Alex Lynn (Mahindra) quando entrambi erano in lotta per un “posto al sole”, ma ha finito con il contribuire ad uno scontro che ha mandato fuori gara entrambi.

Oliver Rowland ha guidato la Nissan e.Dams fino al sesto posto, precedendo la Mahindra di Alexander Sims, la seconda Freccia d'Argento, quella di Vandoorne, il “solito” Lucas di Grassi (dalla sedicesima alla nona posizione con la sua Audi e-tron) e Oliver Turvey, che ha riportato a punti la Nio 333, rimasta a secco la scorsa stagione. Dopo una qualifica tutt'altro che incoraggiante, il campione del mondo Antonio Felix da Costa (Ds Techeetah), Sébastien Buemi (Nissan e.Dams) e Jean-Eric Vergne (Ds Techeetah), sono rimasti fuori dai dieci, anche se il portoghese ha chiuso undicesimo.

Nella classifica a squadre, la Mercedes ha già preso il largo con 34 punti. La Rokit Venturi insegue a 18, 3 lunghezze in più della Jaguar e 4 più dell'Audi Sport. In doppia cifra anche la Porsche (10). Domani il secondo ePrix, sempre in notturna, con partenza poco dopo le 18 italiane.