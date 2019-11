Ogier prende il volante della Yaris WRC. Anche Evans e Rovanpera passano alla Toyota

ROMA - Sébastien Ogier vuole continuare a vincere. Anche per questo ha “scaricato” Citroen, costruttore con il quale aveva un contratto biennale, ma con il quale ha corso solo una stagione nel World rally Championship, quella appena conclusa. Il francese correrà per il Toyota Gazoo Racing team, che ha rivoluzionato la squadra. Accanto a Ogier, ci saranno Elfyn Evans ed il giovanissimo Kalle Rovanperä: tutti saranno affiancati dai loro attuali navigatori.

Il team principal Tommi Mäkinen ha sostituito degnamente il fresco campione del mondo Ott Tänak, che si è accasato alla Hyundai. Ogier, il cui accordo vale per un solo anno, è una sicurezza dall'alto dei suoi sei titoli iridati (il settimo assalto è andato male, archiviato con il terzo posto, la peggiore posizione nella classifica finale dal 2012 (10°). Il francese ha vinto finora 47 rally e Toyota confida nel fatto che riesca ad aggiudicarsene altro nel 2020. «Sappiamo quanto sia forte Sébastien e non vediamo l'ora di lavorare con lui e Julien (Ingrassia, ndr) – ha dichiarato il responsabile della squadra - Penso che essere in grado di attrarre un pilota con il suo record sia una grande testimonianza di quello che abbiamo ottenuto in così poco tempo con questa squadra».

Evans, che ritrova Ogier con il quale aveva corso anche nella Ford M-Sport, ha raggiunto un'intesa biennale con Toyota assieme a Scott Martin. Al suo attivo ha un successo nel Wrc, il rally del Galles del 2018. Rovanperä, 19 anni, è considerato l'astro nascente della specialità: è stato ingaggiato dal team nipponico dopo aver conquistato il titolo Wrc2 pro con la Skoda assieme a Jonne Halttunen. La classe regina del rally è lo sbocco naturale per il giovane che, con Peugeot, aveva partecipato ad alcune tappe del Cir, il campionato italiano di rally. In questa stagione è partito 11 volte ed ha conquistato 5 vittorie.

Mäkinen ha voluto ringraziare gli equipaggi che hanno contribuito ai successi di questi ultimi anni. Oltre a Tänak, anche Jari-Matti Latvala e Kris Meeke: «Auguro a tutti loro il meglio per il futuro», ha detto. Anche Akio Toyoda, Ceo del colosso giapponese e presidente della scuderia, si è rivolto agli “ex”. «Per noi, avere un forte rivale è una grande motivazione per andare avanti – ha dichiarato a proposito dell'estone campione del mondo - Dato che mi hai insegnato a salire sul podio e ad aprire bene le bottiglie di champagne, posso farti la doccia di champagne da una posizione più alta quando ci vediamo la prossima volta».