Ogier (Toyota) ancora in testa al Rally di Monza, le mani del francese sul mondiale. Crugnola (Hyundai) in testa nella Wrc2

MONZA – L'avvincente testa a testa per il titolo iridato continua. Sébastien Ogier è a meno di 40 chilometri (3 stage) dall'ottavo titolo iridato, che sarebbe il secondo consecutivo con la Toyota Yaris, e nella classifica provvisoria del Rally di Monza precede il compagno di squadra Elfyn Evans di cinque decimi. Come venerdì, il francese e il britannico non si sono risparmiati e si sono alternati al comando.

Ogier si è imposto in cinque delle tredici cronometrate corse finora, Evans in quattro. Il campione in carica ha 17 lunghezze di vantaggio da amministrare e, a questo punto, potrebbe anche permettersi di controllare la corsa, anche se aritmeticamente (nel caso l'avversario dovesse conquistare l'intera posta, 25 punti per la vittoria e 5 per il Power Stage) non deve scendere dal podio per garantirsi il trionfo, che ormai è saldamente del Toyota Gazoo Racing anche in versione costruttori.

Alle spalle dei due battistrada della scuderia nipponica ci sono tre Hyundai i20 coupé. Nell'ordine si tratta di quelle di Dani Sordo, terzo a poco meno di 27'' da Evans, di Thierry Neuville, quarto a 19,2'' dallo spagnolo, e di Oliver Solberg, quinto con la squadra 2c Competition a quasi 35'' dal belga. Katsuta Takamoto (Toyota Yaris) ha consolidato la posizione che ha già ottenuto tre volte quest'anno, la sesta.

Quindi Teemu Suninen, ingaggiato dalla Hyundai per sostituire Ott Tänak, assente per motivi familiari, settimo a 2:17.1 dalla vetta e Gus Greensmith con la sola Ford Fiesta ancora in corsa per un posto nella Top 10. Il britannico è ottavo a soli 7'' dal finnico. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) è nono. Per la Hyundai e per l'Italia la vera buona notizia arriva dal Wrc2, in testa al quale c'è la i20 guidata da Andrea Crugnola (navigato da Pietro Ometto), decima con 6,5 secondi di margine sul francese Yohan Rossel (Citroen C3). Domenica le tre cronometrate conclusive: si parte alle 7.48 con il secondo passaggio lungo i 10,29 chilometri della Grand Prix (Dani Sordo era stato il più veloce nel primo) e si finisce con il doppio transito sulla Serraglio, l'ultimo dei quali vale come Power Stage e assegna i titoli.