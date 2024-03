Le pagelle del Gp del Bahrein: è sempre SuperMax, Sainz più di Leclerc. Russell da veterano. Stroll, grande rimonta

RED BULL 10

Davvero qualcuno si aspettava che la Red Bull sbagliasse la macchina? Ma la cosa più importante è che il team sia riuscito a non farsi distrarre dalle polemiche dello scandalo Horner-gate e a tenere i nervi saldi.



VERSTAPPEN 9,5

Se il buongiorno si vede dal mattino gli avversari sono già fritti. Non era mai successo che alla prima gara dell’anno un pilota facesse pole, vittoria, giro veloce e gara tutta in testa. La netta superiorità di Max in Bahrein dice molto di più del relativo distacco finale rifilato agli avversari.



SAINZ 8,5

È stato il primo dei non extraterrestri. Lui che avrebbe tutti i motivi per avere il morale sotto i tacchi dopo essere stato giubilato dalla Ferrari, si è preso una gran rivincita. Guidando forte, agguantando il podio e umiliando Leclerc nei primi giri con un sorpasso duro e senza sconti: il più bello della corsa. Compiuto non con la delicatezza di un compagno di squadra ma con la cattiveria di un avversario vero.



LECLERC 7,5

Charles ci mette l’anima ma c’è sempre qualcosa che non gli permette di fare bottino pieno. In qualifica ha fatto il giro più veloce ma quando non contava; in gara ha sofferto un problema di bloccaggio dei freni perdendo posizioni; poi è stato abile ad adattarsi alla guida di un’auto “tarpata” ma è una consolazione amara.



RUSSELL 7,5

Gran pilota e gran sorpasso su Leclerc. Peccato che il calo di gomme nel finale gli abbia tolto la gioia di tener dietro la Ferrari. Le Mercedes però rischiano di essere insidiose contro la Ferrari in stagione.



FERRARI 7,5

Si è capito che è la seconda forza ma non basta per battere le Red Bull. Non soffre più il difetto di consumare le gomme in gara e ha permesso ai suoi piloti delle belle progressioni. Ma il lavoro non è completo: vero che ha dimezzato il distacco in gara dalla Red Bull ma il distacco medio sul giro (4,5 decimi) è più alto dei 2/3 decimi che Leclerc e Vasseur speravano.



STROLL 7

Appena un punticino finendo 10°: allora perché un voto così alto? Perché è partito praticamente ultimo e staccatissimo dopo che Hulkenberg alla prima curva lo aveva mandato in testa coda. Ha compiuto una gran rimonta finendo subito dietro Alonso.



HAMILTON 6

Gara incolore per il promesso sposo della Ferrari. Nettamente battuto dal compagno Russell a pari macchina sia in prova che in gara. Speriamo (per i tifosi Ferrari) sia solo un passo falso, non l’indizio che l’età avanza.