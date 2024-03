Papà Verstappen: «Red Bull rischia di essere fatta a pezzi se Horner resta». Team risponde: «Squadra unita, siamo concentrati su corse»

La leadership di Christian Horner è stata messa nuovamente in dubbio dopo che il padre di Max Verstappen, Jos, ha affermato che la Red Bull «rischia di essere fatta a pezzi» se il team principal, sotto tiro, dovesse rimane al suo ruolo. Horner ha dichiarato di essere «assolutamente fiducioso» che rimarrà come capo della Red Bull per il resto della stagione di Formula 1 dopo aver supervisionato Verstappen condurre una doppietta sul compagno di squadra Sergio Perez nel Gp di apertura del Bahrein. Il lavoro di Horner è stato sottoposto ad un attento esame nelle ultime settimane a seguito delle accuse contro di lui mosse da una collega. Horner ha sempre negato le affermazioni. Ma parlando al quotidiano Daily Mail, papà Verstappen ha aggiunto ulteriore benzina sul fuoco quando ha detto: «C’è tensione qui mentre lui (Horner) rimane nella sua posizione. La squadra rischia di andare in pezzi. Non può andare avanti così. Esploderà. Lui fa la vittima, quando è lui a causare i problemi».

Durante una settimana straordinaria in Bahrain, Horner è stato assolto dalle accusa da parte della società madre della Red Bull Racing, la Red Bull GmbH, a seguito di un’indagine interna sulle accuse di «comportamento inappropriato». Ma centinaia di messaggi WhatsApp, che sembravano scambiati tra Horner e il denunciante, sono poi trapelati nel mondo della F1. Jos Verstappen è stato accusato in alcuni ambienti di aver tentato di estromettere Horner dal suo lavoro. Ma il padre 51enne del tre volte campione del mondo della Red Bull ha continuato: «Non avrebbe senso. Perché dovrei farlo quando Max sta andando così bene qui?». L’agenzia di stampa Pa si è rivolta alla Red Bull Racing per un commento. Horner ha camminato mano nella mano con la moglie Geri nel paddock un’ora e 45 minuti prima della gara di sabato. Anche l’azionista di maggioranza della Red Bull, il miliardario tailandese Chalerm Yoovidhya, si è unito al duo sulla terrazza della squadra in una dimostrazione pubblica di sostegno a Horner. Parlando dopo la caduta della bandiera a scacchi, a Horner è stato chiesto se è sicuro che rimarrà come team principal della Red Bull per il resto della stagione.

Lui ha risposto: «Assolutamente. Assolutamente». Ed ha continuato: «Ho il sostegno di una famiglia incredibile, di una moglie incredibile, di una squadra incredibile e di tutti coloro che fanno parte di quella squadra. E il mio obiettivo è correre, vincere gare e fare del mio meglio. È stata una giornata in cui iniziare la stagione nel miglior modo possibile. La mia attenzione è rivolta a questa squadra, alla mia famiglia, a mia moglie e alle corse». Horner è stato anche interrogato sul file trapelato che è stato inviato da un account di posta elettronica anonimo a 149 membri del paddock della F1, tra cui il presidente della Fia Mohammed ben Sulayem, l’amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali e gli altri nove team principali della griglia, nonché membri dei media. Horner ha detto: «Non commenterò messaggi speculativi anonimi provenienti da una fonte sconosciuta. Non commenterò quali motivazioni qualunque persona possa avere per fare questo. Ovviamente, non è stato piacevole con alcune attenzioni indesiderate, ma l’attenzione è soprattutto sulle vetture e la mia attenzione è stata su ciò che sta accadendo in pista e il risultato di oggi dimostra dove è l’attenzione e andiamo avanti. C’è stato un processo interno lungo e completo che è stato completato da un team indipendente e il reclamo sollevato è stato respinto. Fine. Andiamo avanti».

Horner tornerà sotto i riflettori tra soli quattro giorni, quando le vetture scenderanno in pista nelle prove libere per il prossimo Gp in Arabia Saudita. Il team Red Bull di Formula 1, colpito dal caso Horner, afferma di essere «unito» dopo che il padre di Max Verstappen, Jos, ha affermato che sono «in pericolo di essere fatti a pezzi» se Christian Horner rimarrà nel suo ruolo di Team principal. Un portavoce della Red Bull Racing ha detto all'agenzia di stampa Pa: «Non ci sono problemi qui. La squadra è unita e siamo concentrati sulle corse».