Partito il Rally di Roma Capitale 2023. Paddon, leader dell'Europeo: «Al Colosseo la prova nel posto più iconico del mondo»

Il Rally di Roma Capitale 2023, sesto round del FIA European Rally Championship e quinto del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. L'evento capitolino, organizzato da Max Rendina e Motorsport Italia, è in pieno svolgimento. Oggi sono in programma sei prove speciali : Guarcino Altipiani di Arcinazzo, Rocca di Cave Subiaco, la più lunga della giornata, Affile Bellegra da ripetere due volte, per concludere la giornata poco dopo le 18 a Fiuggi. Ma vale la pena ritornare sulla fantastica serata di ieri, con la partenza dal Colosseo davanti a migliaia di appassionati e turisti che si sono dati appuntamento a Colle Oppio per questo inizio straordinario.

Alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Capo segreteria tecnica Ministro dello Sport Mario Pozzi, dell'Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli, della Presidente dell'Assemblea Capitolina di Roma Capitale Svetlana Celli, del Consigliere Regionale e Presidente della IV Commissione Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio Marco Bertucci e della Consigliera Regionale Emanuela Droghei l'undicesima edizione del Rally di Roma Capitale ha preso il via con tutti i migliori auspici.

Dal punto di vista sportivo Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto (Citroen C3 Rally2) hanno fiutato la possibilità di laurearsi campioni italiani già a Roma e sono andati a vincere la SSS1 “Colosseo ACI Roma” sotto gli occhi della Presidente Giuseppina Fusco. Solo 3 decimi li hanno separati dal rientrante Alexey Lukyanuk, navigato da Yevhen Chervonenko, che con la sua Skoda Fabia RS si è divertito tra le due ali di folla e ha messo la sua firma, non solo sull'asfalto. Incredibile terzo tempo per l'italiano Francesco Aragno con Andrea Segir, staccati di 0.5 secondi e visibilmente soddisfatti per la prestazione che ha permesso loro di issarsi tra i migliori piloti d'Europa con la Skoda Fabia Rally2. Dietro ci sono tutti gli altri, con distacchi risicatissimi come ovviamente era prevedibile in una prova speciale così corta, servita per dare il primo assaggio e lanciare la volata al rally vero, quello che partirà domani.

Da notare le parole del campione neozelandese Hayden Paddon, leader del Campionato Europeo e già pilota nel Campionato del Mondo: "è stata la prova nel posto più iconico in cui io abbia mai fatto una prova speciale". Il pilota della Hyundai i20 N Rally2 ha staccato il nono tempo, ma è pronto a mostrare gli artigli già da domani per mettere in chiaro le sue ambizioni per il titolo.

Emozionato Max Rendina: "Abbiamo lavorato tanto per questo inizio e tutto è iniziato al meglio. Vedere tutte queste persone assistere allo spettacolo è un grande messaggio per Roma e per il nostro sport sul quale ci stiamo impegnando con dedizione per valorizzarlo e promuoverlo. Ringrazio Roma Capitale che ci ha dato la possibilità di avere una location unica al suo genere e in particolare l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato che da due anni a questa parte ci sta vicino. Avere il Ministro Abodi è stato un importante valore aggiunto, ma ringrazio tutte le istituzioni che ci sostengono dalla Regione Lazio fino a tutte le amministrazioni toccate dall'evento. Siamo partiti, ci aspettano due giorni intensi, ma siamo molto contenti".