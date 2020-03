Paura Coronavirus a Melbourne: in auto isolamento 4 persone dei team Haas, McLaren e Williams

MELBOURNE - Rischio Coronavirus a Melbourne. L'Australia non è immune dal Covid-19 e i casi di contagio stanno aumentando. Si è saputo che, due giorni fa, una persona che alloggiava all'hotel Albert Park proprio a due passi dall'ingresso del paddock del tracciato F1 che da venerdì ospiterà la prima prova del campionato del mondo, ha accusato i sintomi del Coronavirus.

Oggi, invece, il team Haas ha comunicato che "Due membri del personale hanno avvertito alcuni sintomi per cui si sono sottoposti al controllo e poi hanno deciso di mettersi in auto-isolamento, come da procedura, in attesa dei risultati”. Secondo autosport.com, anche un rappresentante del team McLaren è in auto-isolamento e l’agenzia AFP riferisce anche di un membro della Williams con sintomi analoghi.

Una notizia che getta sconforto nel paddock della F1 dove fino ad oggi si tentava di far finta di niente. Intanto, proprio ieri, e subito dopo lo sbarco a Melbourne del personale Ferrari e Alpha Tauri, oltre che Pirelli e Brembo, il governo australiano ha chiuso l'accesso doganale degli aeroporti agli italiani.