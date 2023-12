F1, per il 2024 saranno sei le gare Sprint nel Mondiale: le novità, Shanghai e Miami

Saranno nuovamente sei le gare Sprint che la F1 svolgerà nella stagione 2024. Oltre a Spielberg e San Paolo, che hanno ospitato la garetta del sabato già nel 2022 e 2023, e ad Austin e Losail che hanno accolto la corsa Sprint questa stagione, le novità sono rappresentate da Shanghai e Miami. Per la Cina, una vera novità in quanto rientra nel calendario F1 dopo una lunga pausa dovuta al Covid (non vi si gareggia dal 2019) e lo fa in grande stile, mentre per quanto riguarda la città della Florida, ci sarà un ulteriore incremento per quanto riguarda lo show.

La gara Sprint è stata introdotta nel 2021. Se ne disputarono tre. La prima si è svolta a Silverstone con la vittoria di Max Verstappen al volante della Red Bull-Honda. Successivamente, è toccato a Monza con il successo di Valtteri Bottas con la Mercedes. Il finlandese si è poi ripetuto a San Paolo.

Nel 2022, le Sprint sono state nuovamente tre. A Imola si è imposto Verstappen che ha bissato a Spielberg, poi a San Paolo la gara se l'è aggiudicata George Russell con la Mercedes.

Nel 2023 si è passati a sei gare Sprint. A Baku, primo posto per Sergio Perez con la Red Bull, a Spielberg è tornato alla vittoria Verstappen che si è imposto anche a Spa. A Losail, è stato il turno di Oscar Piastri con la McLaren-Mercedes. Per il rookie australiano è stato il primo successo in F1, benché non si trattasse di un vero Gran Premio. Ad Austin e San Paolo, nuovamente Verstappen ha tagliato per primo il traguardo.

Il calendario delle gare Sprint 2024

20 aprile - Shanghai

4 maggio - Miami

29 giugno - Spielberg

19 ottobre - Austin

2 novembre - San Paolo

30 novembre - Losail

I vincitori delle gare Sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)

Monza 2021 - Valtteri Bottas (Mercedes)

San Paolo 2021 - Valtteri Bottas (Mercedes)

Imola 2022 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)

Spielberg 2022 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)

San Paolo 2022 - George Russell (Mercedes)

Baku 2023 - Sergio Perez (Red Bull-Honda)

Spielberg 2023 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)

Spa 2023 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)

Losail 2023 - Oscar Piastri (McLaren-Mercedes)

Austin 2023 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)

San Paolo 2023 - Max Verstappen (Red Bull-Honda)