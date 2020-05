F1, per motivi di sicurezza nel 2021 diminuirà il carico aerodinamico delle monoposto

C'è stata una riunione, ovviamente in teleconferenza, nei giorni scorsi e che ha visto protagonisti i direttori tecnici dei dieci team di F1. D'accordo con Liberty Media e FIA, è stata presa una decisione finale importante riguardante le monoposto: dal 2021 le vetture, che saranno le stesse del 2020 per contenere i costi, subiranno una riduzione del carico aerodinamico. Il motivo? Gli sviluppi concessi avrebbero potuto portare a una downforce troppo elevata, tale da mettere in crisi le gomme Pirelli, che fino al 2021 saranno quelle utilizzate nel 2019. Dunque, per motivi di sicurezza, si è arrivati alla decisione di non "spingere" sull'effetto suolo. Dal canto suo, la Pirelli, che mai prima aveva affrontato tre stagioni con le medesime gomme, ha spiegato che potrà intervenire con maggiori pressioni di gonfiaggio. Ma come controllare gli sviluppi riguardanti la downforce? Verranno utilizzati i cosiddetti gettoni, già impiegati per le power unit tra il 2014 e 2017. A ogni componente sarebbe assegnato un certo valore, a seconda della sua importanza prestazionale, e ogni scuderia dovrebbe decidere su quali aree concentrarsi dosando la quantità di gettoni disponibili.

Dal punto di vista agonistico, un minore carico aerodinamico, renderà sicuramente più difficili da guidare le monoposto, esaltando maggiormente le qualità dei piloti. Nei test di febbraio a Barcellona, i passi in avanti riguardo questo aspetto tecnico erano stati eccezionali. Ecco cosa disse Daniel Ricciardo: "Non avevo mai avvertito un livello di aderenza del genere. È incredibile, in certe curve non sono mai andato così forte. Probabilmente infrangeremo tutti i record sul giro. Però, le turbolenze aerodinamiche sono peggiorate e lo si avverte chiaramente quando sei dietro ad un'altra monoposto. In una pista come quella di Barcellona rimanere vicini sarà molto complicato".