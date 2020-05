Pole e vittoria nel terzo FE Race at Home Challenge per la Mahindra. Wehrlein trionfa a Montecarlo

ROMA – Il Race at Home Challenge della Formula E parla tedesco. Dopo due vittorie del pilota della Bmw i Andretti Maximilian Günther, oggi si è imposto quello della Mahindra Pascal Wehrlein. La gara al simulatore si è disputata sul circuito virtuale del Principato di Monaco, dove Günther si era aggiudicato la prova generale. L'ex pilota di Formula 1 ingaggiato dal team indiano aveva conquistato anche la Pole, incamerando 28 punti. Nella Race at Home Challenge è la prima volta.

La partenza è stata caratterizzata da una serie di carambole che hanno subito eliminato Mitch Evans (Panasonic Jaguar). Dalla confusione è ancora una volta uscito bene Günther, che ha guadagnato tre posizioni, dalla sesta della qualifica alla terza, che ha poi mantenuto fino alla fine. Esattamente come ha fatto il belga della Mercedes-Benz Eq, Stoffel Vandoorne, che ha chiuso al secondo posto.

I piloti che precedevano Günther, nell'ordine Edoardo Mortara (Rokit Venturi), Nico Muller (Geox Dragon) e Oliver Rowland (Nissan e.Dams) sono solo riusciti a limitare i danni, chiudendo rispettivamente al decimo, all'ottavo ed al sesto posto. Neel Jani (Tag Heuer Porsche) ha confermato il quarto posto della scorsa settimana, mentre per la prima volta in assoluto tra Formula E e simulatore è andato a punti il cinese della Nio 333 Ma Qinghua, nono.

Per i “big” un'altra gara da dimenticare: il migliore fra i campioni del mondo è stato Sébastien Buemi (Nissan d.Dams), sedicesimo. Il prossimo appuntamento, il quarto di otto gare è in programma sabato prossimo: il circuito virtuale sul quale si gareggerà non è ancora stato reso noto. Nella classifica generale, Günther (65) ha guadagnato un punto di vantaggio sul secondo, che è Wehrlein (44). Frijns (Envision Virgin) è terzo a 40 alla pari con Vandoorne. Jani è quinto a 24. Fra le squadre la Bmw i Andretti è al comando a quota 66 (il contributo di Alexander Sims è stato finora inesistente) davanti alla Envision Virgin (59), alla Mahindra (47) ed alla Mercedes-Benz Eq (46).