Rally del Galles, Tanak (Toyota) costretto a fermarsi, la Ford di Ogier in testa

DEESIDE – Colpo di scena in Galles, dove si disputa le terzultima tappa del mondiale di rally. Ott Tänak, vincitore di tre gare di fila, è stato costretto a fermarsi per un guasto meccanico nella SS16 dopo essere stato al comando per 14 cronometrate e con un margine di 42 secondi su Sébastien Ogier, nel frattempo diventato il primo degli inseguitori.

Un duro colpo per il team Toyota Gazoo, anche se l'estone aveva già lamentato qualche problema nelle prove precedenti. Al terzo riposo il francese è primo con la sua Ford Fiesta (l'unica della Top 10: Teemu Suninen si è dovuto ritirare mentre Elfyn Evans viaggia con oltre 21 minuti di ritardo). Ogier eviterà quasi certamente di rischiare nelle ultime cinque frazioni in programma domenica, quando verranno assegnati anche i punti del power stage. È scontato che gli daranno una caccia spietata sia Jari Matti Latvala, che gli rende 4,4 secondi, sia Esapekka Lappi, terzo a meno di 12 secondi. Se i piloti delle due Yaris riuscissero a scavalcarlo contribuirebbero a mantenere in vita le speranza del compagno di scuderia di lottare per il titolo.

Una rimonta prodigiosa ha consentito a Craig Breen (Citroen C3) di essere ancora in lotta per il podio: è quarto a meno di due secondi da Lappi. Con l'altra vettura del Doppio Chevron, anche Mads Ostberg ha recuperato posizioni ed è quinto, seppur con oltre mezzo minuto da Ogier. Quindi le tre Hyundai i20 coupé con Andreas Mikkelsen a 36,5 secondi dalla vetta, Hayden Paddon a 45,4 e Thierry Neuville a 55,5.

Il belga rischia di dover cedere gran parte del vantaggio accumulato finora su Ogier (23 punti) nella classifica iridata, anche è tutt'altro che da escludere che i suoi compagni di squadra trovino il modo di fargli guadagnare posizioni. Ma Neuville ha già ricordato che tutto è destinato a decidersi in Australia. Tänak dovrebbe rientrare domenica per giocarsi i 5 punti dell'ultima frazione, da anni mai così importanti come in questa stagione.